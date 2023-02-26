相隔多時來港　VIVIZ開騷前食到飽落力賣萌冧粉絲

韓國女團GFriend出身的SinB、Eunha與Umji組成的女團VIVIZ，昨晚（25日）在九龍灣展貿中心舉行演唱會，演出在晚上7點開始，3人身穿白色露臍裝及藍色短裙，以《LOVEADE》一曲為演唱會揭開序幕。

之後3人逐一跟打招呼，成員Umji指在後台吃了香港粉絲為她們準備的點心：「除了肚子很飽之外，我的心都感覺滿滿的。」SinB則指已有很久沒來香港，初時仍感覺很不真實，直至聽到大家的尖叫聲，才真正覺得來了香港。

2月9日是VIVIZ成立一周年的日子，Eunha指她們出道短短1年，沒想到這麼快可以來香港見粉絲，而今次相隔多時來港感到特別興奮：「香港天氣好好，好多美食，我們吃了北京填鴨、蛋撻、點心，真的吃了好多。」Umji回想出道一周年當日經理人和其他工作人員為她們準備生日飯，令她們十分感動。

她們之後以全黑造型再登場，以短裙及熱褲繼續晒美腿，唱出《Mirror》一曲，之後便玩指手畫腳遊戲，回憶出道1年來發生的事，玩完遊戲後，她們即場拆玩遊戲贏得的禮物，當中包括曲奇、T-Shirt和小酒杯，Eunha發現兔耳頭飾後便立即戴上，並說：「我找到我之前漏失的耳朵。」而SinB與Umji亦應粉絲要求戴上兔耳賣萌。

在Encore環節，她們唱出《Love You Like》和《Red Sun!》，Umji指所有粉絲對她們來說都十分珍貴，而每次到海外粉絲見粉絲，都感覺到大家等了她們很久，令她覺得既感謝又抱歉，希望下次能有足夠的時間跟大家見面，SinB與Eunha承諾會更努力活動，希望能快些再跟香港粉絲見面。