黎諾懿爆高海寧酒量升呢　多人追求搞到瘦田多人耕

藝人胡定欣、高海寧(高Ling)、黎諾懿、應屆港姐三甲、王敏德、車婉婉、琦琦、羅蘭及周勵淇等，今閶（26日）出席《2023鴨脷洲洪聖傳統文化節》，古天樂媽媽、佘詩曼媽媽與湯盈盈媽媽也有一同參與，三位星媽看來相當熟落有傾有講，眾人參與放水燈及龍舟點晴儀式，祈求香港繁榮幸福。

與黎諾懿同是首次體驗放水燈的高Ling説：「感覺好得意，把握機會祈求身體健康同心想事成，我貪心少少，希望事業同姻緣有成就。」黎諾懿則表示疫情令活動停辦了3年，疫情放緩下各類傳統文化活動亦是時候復辦。又自爆年紀漸長身體開始有少毛病，笑言被老婆叮囑要注意健康：「我乖咗好多呀，已經減少飲酒同食內臟，係喜慶日子先淺嘗，要叫朋友減少約我飲酒，希望有日可以喺社交平同大家台公告戒酒消息。」

身旁高Ling即笑指對方首要戒「隊人飲酒」，諾懿則自辯用心良苦，又即時反擊：「我平時趁聚會大家高興，幫朋友練酒量，佢（高Ling）依家厲害呀，飲2、3杯中國白酒都冇問題，以前佢飲半杯啤酒就語無倫次，所以好怕佢飲醉要照顧佢。」問到有否介紹好男仔予高Ling？諾懿笑指不用介紹，又大爆高Ling有很多追求者，高Ling即連忙否認說：「正正經經搵一個已經好難啦！（要唔要識頂酒？）搵到適合嘅都好難，飲唔飲酒呢啲後話啦。」諾懿笑言要刻意為高Ling營造多人追，希望達至「瘦田冇人耕，耕開有人爭」效果，又教路酒後能看清對方真性情，叫高Ling要將目標男士帶給他幫忙過目，高Ling即怕羞地回應説：「等我篩選下先帶畀你睇啦！」