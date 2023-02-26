Nissan Qashqai Turbo Mild Hybrid　 「輕」取3分

巿場上1,500c.c.或以下的中小型SUV選擇不算多，若要續款畀分的話，進化至第3代的日產(Nissan) Qashqai，單是加入Mild Hybrid輕混能系統、換上輕量化新底盤平台和鋁製車身部件，已先「輕」取3分。睇埋駕駛表現、行車舒適性、加上整部車裏外都變大咗，又新增隨車配備及安全科技，最少再攞多4.5分。

搭載的全新ALiS (Advanced Lithium-ion battery System) 輕混能系統，由進階12V鋰電池及新增電子排氣洩壓閥的1.3L 細容積Turbo引擎組成。雖然最大馬力跟前款相若，但峰值扭力輸出增至270Nm。此外，多咗12V電幫手，起步時額外有6Nm輸出，令每次停燈位起步加速都來得更起勁。至於全新七前速Xtronic CVT波箱，不僅附設手動+/-波功能，更可透過新增在軚環後方的轉檔撥片介入，整個轉檔更順滑、爽快和靈敏。油耗方面，廠方公布的綜合耗油量6.645L/100km (WLTP)，比前款再慳油10%。

換了高強度輕量化設計的全新CMF-C底盤平台及鋁製前後車門、前擾流和頭冚，減重60kg之餘，車身剛硬度增40%，行車更添穩定舒適，乘坐空間和尾箱空間亦有增長。其中後排腿部空間+20mm，前及後排的頭部空間亦+15mm，尾箱標準容量+74L，來到504L不俗的新水平。試駕車屬Premier版，標準配備多又齊，12.3吋數碼化儀錶、8吋中央屏幕連支援Apple CarPlay的多媒體系統、配備按摩及電熱功能的Nappa真皮前座椅、BOSE高級音響系統連10揚聲器及足控感應電尾門等應有盡有。駕駛輔助安全科技方面，更是有齊環視泊車、前方碰撞輔助制動、盲點警示、後方車側警示及Matrix LED頭燈+高燈自動切換系統。

規格表

車型：5門5座位SUV

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,332c.c.

最大馬力：158PS /5,500rpm

最大扭力：270Nm /1,800-3,750rpm

傳動：七前速Xtronic CVT波箱（附手動+/-及軚環轉檔撥片）

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿

制動：（前）通風碟、（後）碟式

車身體積：4,425×1,835×1,625mm（長×闊×高）