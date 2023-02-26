王鎮泉冧晒婚紗相　索爆未婚妻正面曝光

38歲無綫娛樂台主播王鎮泉早前於社交平台宣布求婚成功，今日（26日）再放閃光彈，公開多張與未婚妻嘅婚紗相，留言：「Sweet Couple,Sweet Birds,Home Sweet Home」，仲激罕曝光未婚妻嘅正面相，佢哋仲帶同愛雀「皮皮」一齊影婚照，原來佢哋仲因為係「愛雀」而結緣，王鎮泉指求婚時係將戒指放喺「皮皮」公仔嘅頸上，非常浪漫，而佢哋依家合共養咗7隻雀仔，果然係愛雀之人呀！

將於明日結婚，王鎮泉接受東網訪問時，直言心情既緊張又興奮。談到與準太太Vanilla相識經過，他表示當初因為養雀仔而結緣：「本身我哋有養狗，但狗仔離開後好傷心，之後唔再養，就養咗4隻相思雀，太太就養咗2隻鸚鵡，我哋就係因為雀仔而多咗交流，跟住有好感，兩個人就慢慢發展。」

因雀仔而緣定三生，拍攝Pre-Wedding相時，當然不能缺少「雀仔」紅娘，可是因佢嘅4隻相思雀身形大細兼難控制，所以只能出動鸚鵡：「黃色嗰隻叫『珍珠』，橙橙黃黃地色嗰隻叫『奶茶』，彩色嗰隻叫『皮皮』，影相過程好好笑，同呢幾隻『家庭成員』影相，好有意義同紀念價值，佢哋仲飛去攝影師個頭度，期間兩隻雀仔同嗌交，都幾得意。」除此以外，佢同Vanilla還拍咗唔少不同主題嘅結婚相，打算稍後陸續上載社交網分享。