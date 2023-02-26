周嘉洛為陳瀅獻出第一次呻攰：日日玩到唔願瞓

藝人陳豪、龔嘉欣及周嘉洛等，下午出席主演劇集《新四十二章》宣傳活動，吸引大批粉絲到場，場面熱鬧。談到僅餘4集，劇中陸續有角色離世，嘉洛受訪表示：「我嘅下場好平淡。（唔使死？）唔使。（最後同江嘉敏一齊？）happy ending嘅。」台上玩遊戲時，這對CP被要求互摑 ，嘉洛憐香惜玉謂：「唔當眾摑妳，返後台先。」

受訪時談到與緋聞女友陳瀅去日本旅行，嘉洛大方回應：「我係又去，但同行有成10個人，包括JW（王灝兒）同羅天宇等等，我去咗4日，同羅天宇及及圈外好友佢哋一間房。」他又自爆咁大個仔第一次去旅行：「以前去過廣州五羊城算唔算？喺澳洲讀書又淨係打機，都冇周圍去玩。」

對於自己的「第一次」，嘉洛直言機相當滿意：「日日玩到唔願瞓，真係好攰，但原來同朋友去旅行係好開心，玩咗好多機動遊戲，食咗好多嘢。（再組團？）都有傾過，希望啦。（有艷遇? ）日本咁多靚仔靚女，人哋點會睇得我上眼？（JW去散心？）大家都係玩為主。（佢男友同行？）我唔見囉。」

談到《痞子殿下2》倘有幾天開鏡，嘉洛直言已忙於睇劇本做準備，至於將「山頭文化」搬上螢光幕拍攝，他笑說：「我哋創新，乜都講吓啦，不過我未睇熟（劇本）暫時冇得搭訕。」