蔡天鳳烹屍案︱兇殘命案被搬上大銀幕　名人女星慘死惹熱議

大埔肢解烹屍恐怖謀殺案，死者名媛蔡天鳳（Abby Choi）被指在大埔龍尾村遭殺害及碎屍，轟動全城，在港罕有發生兇殘的命案，不過當中有不少案件都翻拍成電影，包括兩部去年大獲好評的電影，《正義迴廊》是以2013年發生的大角咀弒親碎屍案為藍本，戲中兩位男主角麥沛東與楊偉倫一齊入圍角逐今屆香港電影金像獎影帝。而男團ERROR成員何啟華（Dee）有份主演的《毒舌大狀》，就疑似是取材自該模特兒彭楚盈身首異處案，該案發生於1999年，由於疑點重重，引起全城熱議！除此之外，於2008年發生的援交少女肢解案，也翻拍成電影《踏血尋梅》，最終該片於香港電影金像獎拿下多個獎項，而戲中男女主角郭富城和春夏，分別成功獲封影帝后。

其實過往世界各地都有不少涉及名人及女星，被殘忍殺害的兇殺案，令大眾感到驚愕，就如去年泰國女星Tangmo Nida離奇墮河死亡事件，懷疑被兇徒推落河中，更於網上套傳一段死者生前疑於快艇上的求救的片段，及兩男疑抬屍的影片，令網民懷疑兇案另有內情。

而早於1997年在台灣發生的白曉燕命案，受害人為知名藝人白冰冰的女兒，她被兇徒陳進興、高天民、林春生三人綁架殺害，震撼台灣！