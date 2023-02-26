謝東閔冇計劃娶朱智賢：結唔結婚都只係1張紙！

藝人謝東閔今日（26日）現身活動跟《中年好聲音》參賽者合唱，他寄望可以在音樂上多發展：「我會同吳業坤一齊開間音樂中心，未必係我哋教，會請老師教，可以有時間會客串吓分享自己經驗。」他稱會爭取多唱劇集主題曲，又透露已錄了一首新歌，但因忙拍劇未有時間派台。問到何時跟女友朱智賢拉埋天窗？他大耍太極說：「搵多啲錢先，搵到夠為止，心入面有個數，但對我嚟講結唔結婚都只係一張紙。（你問過女友未？）我唔敢問，你哋問。（有冇傾過結婚？）冇傾過。」

谷婭溦為活動擔任表演嘉賓，她透露今次會獻男人歌，非常熱血：「我剛剛綵排時有少少問題，因為個Key好低，我要高8度咁唱，我未試過，對我嚟講都係大挑戰。」她透露下月會推出一首由她作曲的新歌，大家可以期待一下：「詞就唔係我填，我之前試過填廣東歌詞，但監製話全部唔啱音，如果國語歌，我會自己作曲填詞，但廣東歌填詞仲要學習吓。」

除了唱歌以外，她表示知道公司有意再開拍新一輯美食節目：「一切睇公司安排，我緊係想拍，因為可以食好多嘢，我係吃貨，不過我食嘢冇節制，會食到嘔，嘔完再食。」她自爆之前吃得太多，胖了10磅，要靠鬆身衣服遮掩，問到身材有否變好？她無奈說：「冇，肥晒喺腰同大腿，不過瘦得好快，我下個月頭就要拍MV，有信心喺5日內減7磅，只要我忍口唔食嘢就得。」