周奕瑋呻頂唔順　陳嘉慧日本狂扮《First Love》

藝人陳嘉慧（Erica）與周奕瑋（Jarvis）為無綫旅遊節目《請1日假去旅行》打頭陣拍攝「東京篇」，兩大「日本通」帶觀眾玩盡東京，由搭飛機起程一刻已大派貼士，例如一定要揀左邊窗口位，皆因該位罝可於降落前約20分鐘見到富士山，非常適合打卡！基於行程緊湊，Jarvis與Erica一落機即教大家如何慳到盡乘搭交通工具，而兩人今次也走訪東京近一、兩年新興景點，向觀眾盡情介紹食、買、玩等。

Jarvis受訪時表示東京近年多了很多新景點：「以東京為例，澀谷已經有好多新去處、新商場，所以今次喺節目入邊，我哋都會主力同大家介紹喺封關呢幾年開咗嘅新地方，等大家有一個Update啲嘅日本行程規劃。」講到與Erica合作，Jarvis笑言很舒服：「因為大家都識日文，有時同餐廳老闆傾偈，或者喺當地發現啲得意嘢，大家一睇就知道，唔需要翻譯，所以都可以玩得更加盡興。」更爆料指Erica睇《First Love》睇到「上腦」：「Erica去到唔同嘅地方都捉住我拍片扮《First Love》，搞到今次明明係拍旅遊節目，但我覺得好似變咗拍日劇咁。」

而「是非精」麥美恩（Mayanne）及戴祖儀（Joey）則負責「首爾篇」，二人寓工作於娛樂，拍攝期間不時於社交網上載花絮照，明顯相當享受。