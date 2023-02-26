抹窗神器　窗內外無死角

在云云家務中，抹窗從來吃力不討好，窗戶不但難以清潔，用錯方法還非常危險。想輕鬆又安全清潔窗戶？一如借助合適工具幫幫手！

Ecovacs出過唔少抹窗機械人，新型號WINBOT W1 PRO特設雙向交叉式自動噴水系統，可根據窗戶大小選擇噴灑水量多寡，內嵌大水箱、雙層毫米級過濾濾心及超細纖維400%鎖水抹布，足夠一次擦拭20平方公尺的大面積玻璃。抹窗最緊要安全，此機可智能探測窗戶邊緣，並擁有相當於機身4倍重量的2800 Pa吸力，智能系統更會在檢測到氣壓不足時自動將吸力補回，並在斷電時確保30分鐘持續吸附，保證機械人不會失重掉落。

叫得機械人當然有智慧功能，例如WIN-SLAM 3.0路徑規劃系統便擁有3種不同的清潔模式，包括適合定期抹窗用戶的弓字擦拭模式；針對特定位置的定點清潔模式；以及針對髒污處反覆清潔的深度清潔模式。另設有可承受8kg的智能攀岩系統，透過智慧重力補償使吸附的動力更強。專用App支援遠端操作，介面簡單老人家都識用，再加上內置10種語言，狀態異常或水箱到達低水位均會作出提醒，隨用戶隨時掌握機身狀態。

同場加映︰飛住抹窗

ClearBee是初創公司Flying4Home開發，將無人機與抹窗機械人二合為一，大幅減低高空清潔的危險性。機身重量低於250g的它，潔力達到每分鐘1.5qm，適用於30cm窗戶，並能於32km/h風力下穩定運作，美中不足是續航力只有6分鐘，清潔時就要把握時間！此機正準備於Kickstarter眾籌，預計於今年內推出。