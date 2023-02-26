方媛為蔡天鳳烹屍案首發聲　未能接受好友慘死事實：痛心情緒仍未平復！

名媛蔡天鳳（Abby）碎屍案今日（26日）傍晚有突破性進展，死者頭顱終於被尋回。好姊妹方媛首為事件發聲，於社交網留言：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為甚麼？痛心的情緒至今仍然未能平復！祈求安息。」

蔡天鳳閨蜜「豹太」今晚接受《東張西望》電話訪問，談及Abby與現任老公Chris經常孖公仔出席活動，譚家上下對Abby前夫所生仔女亦視如己出，豹太表示：「呢家人好到呢，話每個人都有過去，呢個新抱等於我個女咁，好錫我哋，Abby本身同佢哋係門當戶對。」說罷亦有一把男人聲附和說：「唔係講到好似Abby嫁入豪門。」豹太續指Abby新老爺奶奶非常照顧她前夫所生的小朋友，甚至可以同一張床瞓覺：「因為佢知道Abby好錫佢哋，話每個人都有過去，Abby錫佢屋企人，所以佢都會錫Abby屋企人。」

而豹太亦代譚家於社交網發文，內文表示Abby很尊重奶奶，老爺亦視她為寶貝女，現任丈夫Chris感激Abby於其生命出現，認為能夠成為Abby家人同朋友，是非常有福氣的一件事。談到Abby父母於內地經商，家境相當富裕，Abby母親五姐經常於社交網分享與子女及孫兒的美滿生活，悲劇發生後，網友紛紛到五姐視頻下留言悼念，視頻中見Abby經常出席各大品牌時裝周活動。對於有指Abby是模特兒身份，豹太卻否認說：「其實佢唔係模特兒，只係啲品牌邀請佢，因為佢去到某一個Vip Level。（Abby同方媛係好朋友？）係，應該係活動上認識，佢哋係超閨蜜，同時間一齊佗BB，佢哋一早已經係好朋友。」

豹太更透露Abby還有一個夢想，近日更雙雙成立動物慈善機構，說到此時豹太已爆喊：「我哋都有養動物，佢好想幫好多動物，見依家好多動物被棄養、流浪，佢好想幫呢啲動物，好想去做好多慈善嘢，所以先叫我同佢一齊做，隻貓畀架車車斷咗隻手，1月發生，隻貓只係2個月大，但成隻手都係蒼蠅蟲，我都唔敢睇，佢竟然自己衝落去帶佢睇醫生，放下身段，我都驚啲蒼蠅蟲惹到我啲貓，都唔敢落去。」