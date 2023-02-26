宇佐美繪里 斯文辣妹

外表斯文嘅女仔，特別惹人憐愛，但性格乖得滯又未必係好事，容易嚇退一眾貪玩怕悶嘅男士，最好係氣質溫文又肯性感，若然身材火辣就更加正。正如以下為大家介紹嘅日本寫真界超新星宇佐美繪里，橫睇掂睇都係一名斯文靚女，點知一出鏡即變身妖艷辣妹，難怪會得到咁多寫真迷喜愛啦！

G奶勁搶鏡

家陣潮流興扮文青打卡，唔少女仔都會打扮得斯斯文文，務求喺鏡頭前展現一股書卷味，提升自己對異性嘅吸引力，問題係有外表而冇內涵，談吐舉止一啲都唔斯文，最終只會令傾慕者大跌眼鏡。至於今年25歲嘅宇佐美繪里，頭髮長長，眉清目秀，可以話係名副其實嘅斯文靚女，態度溫文，氣質脫俗，一眼望落去，即時諗起嗰啲經常喺圖書館流連嘅文青姐姐。除咗外表吸引，佢仲有一副迷人嘅胴體，心口對G奶又大又挺，有意無意間露出事業線，美中不足嘅係屁股略嫌細咗啲，否則可以稱得上接近完美！

令和之壇蜜

話時話，宇佐美繪里都係最近先加入寫真女優行列，但由於身材火辣，氣質又獨特，好快引起唔少寫真迷嘅注意，被稱為「令和の大型新人」，更有人封佢做「令和の壇蜜」！明明係斯文妹，何解同壇蜜扯上關係？原來阿妹喺拍寫真時，唔止冇扭扭擰擰，仲表現出妖艷魅力，絕對同嗰位寫真界經典女優有得揮。

美色誘人之餘，繪里把聲都好吸引，曾經為動畫《魔王陛下RETRY！》配音，亦演出過唔少朗讀劇場，而且佢啲談吐大方有禮，平時會用到「父上、母上」嚟稱呼屋企人，意思即係父親大人、母親大人，所以佢嗰種斯文係發自內心，絕對唔係扮出嚟！