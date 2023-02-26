講起波士，即時諗起《鹹濕波士蕩秘書》，雖然小弟未睇過呢套經典鹹片，但可能受AV同四仔影響，總係將「波士」（Boss）同好色扯上關係，唔知你又有冇同感呢？

Boss Player 黃業術語

美國色情服務業界有唔少術語，「Boss Player」係其中一個，但唔係指波士級玩家，而係專門用嚟形容旗下有一大班囡囡嘅扯皮條，千祈咪搞錯！另外有句黃業術語叫「Boss-trick」，用嚟提醒妓女見到恩客時，記得要波士前波士後咁稱呼對方，等佢哋感受到尊重，貼士都會畀多啲。

Boss's Chair 坐得興奮

唔少打工仔都希望有朝一日可以坐到波士嗰張櫈，但原來「Boss's Chair」唔止可解作大班椅，仲係一招性愛體位！玩法好簡單，男方赤條條坐喺椅上，女方則就跪喺佢面前進行口愛。性學家話，呢招會令女方感受到屈辱，未必人人接受到，但就最啱有被虐傾向嘅M娘。至於事前係咪需要預備一張波士級座椅？唔一定，喺梳化、床邊都能夠進行。

《She's The Boss》 以權謀私

波士憑乜可以點人做嘢？好簡單，「權力」兩個字可以解釋一切。而呢套由MYLF喺2019年推出四仔作品《She's The Boss》入面，一班女波士唔止權力欲大，性慾都好強，係咁向男下屬需索……或者你會問，點解呢班下屬唔反抗？原因好簡單，事關片中嘅女老闆係由Bridgette B、Lexi Luna、Melissa Lynn等巨乳脫星飾演，個個都係好色癡女，仲有對勁大嘅車頭燈，試問一班男士又點會唔乖乖就範呢！

同場加映：美女社長紗倉真菜

日文中嘅「社長」，即係波士咁解，係AV常見嘅角色，故事通常係女下屬被猥瑣老闆調戲，而呢套由SOD喺2021年推出嘅《洗腦討厭我的美女社長》，劇情掉番轉，講述男主角學識點樣洗腦，於是將討厭自己嘅女波士調教成專屬玩物。影片喺日本大受歡迎，一來情節令唔少受盡老闆氣嘅AV迷大呼過癮，二來床戰過程夠晒火辣，而最緊要係搵嚟AV天后紗倉真菜飾演女波士！作為AV界少有嘅才女，佢嘅演技精湛唔在講，文筆亦相當出色，最巴閉莫過於短篇小說《最低》，唔止成為2016年日本暢銷書冠軍，被改編為電影後，仲入圍第30屆東京國際電影節競選作品呢！