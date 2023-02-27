【是日通勝】

農曆二月初八

癸卯年 甲寅月 丙辰日

吉時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、動土、嫁娶

忌：作灶、修廚、取魚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：16、28、39

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：受別人干擾，謀事多阻滯，動氣也於事無補。

金牛座：職場上順風順水，保持謙遜，忌得意忘形。

雙子座：愛情不是易玩的，看得太重只會傷得更深。

巨蟹座：運勢中規中矩，事業發展會遇到一點阻力。

獅子座：做人忌心浮氣躁，無論何時都應保持謙遜。

處女座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

天秤座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

天蠍座：愛情事業兩得意，得了好處要善待身邊人。

人馬座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

山羊座：收入水漲船高，勿只顧享樂，要多做善事。

水瓶座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

雙魚座：財運差，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 易出錯

鼠：有能力舉一反三，有助事業取得突破。

牛：口不對心惹人厭，必須檢討，避免樹敵。

虎：工作運上升，付出努力，將有理想回報。

兔：粗心大意，易在工作過程中行差踏錯。

龍：身心疲憊，抗壓力下跌，出錯機會大增。

蛇：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機啊！

馬：易被同事刁難，保持謙虛可化險為夷。

羊：神采飛揚，人緣不錯，謀事易贏得掌聲。

猴：行動力強，利商談公事，成功機會大。

雞：時來運到，不管做甚麼事都充滿激情。

狗：是日沖煞，小心處理文書，慎防出錯。

豬：爛桃花出現，曖昧行為容易惹來一身蟻。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人生這個修煉場

歌仔都有得唱：「命裏有時終需有，命裏無時莫強求。」每個人都有書寫自己命運的權利，即所謂有橋橋渡，無橋自渡。

人生故事有千百種，每一種都存在不同版本，當回眸燈火闌珊處，總會有感動，因緣際會時，總會留下溫暖。

命雖然不能改，但運可以轉，在多期專欄中經常提到，當我們從母胎出來這一刻，人生劇本已經寫好。

知命，認命，便能洞悉天機，為自己人生布局，做到攻守兼備，趨吉避凶，當然，就算自己懂得算，也不能取代做首富或領導人。

多年學習、搜集、研究、分析、受教，加上實戰，不停更新尋找宇宙秘密及先賢留下的智慧。一物治一物，宇宙大地陰陽平衡，便能夠找到破局。

灑脫一下，讓塵世風霜不及眉眼，留一方純淨的天空，將心安放，那些刻在歲月深處平平，便屬於我們自己的生命韻律。