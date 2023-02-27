郭富城現身馬場避談命案︱方媛念好友首發聲：心情極度悲痛！

活躍社交界的名媛蔡天鳳（Abby）紅顏薄命，慘遭施毒手肢解。天王郭富城的太太方媛身為Abby手帕交，難以承受失去摯友的打擊連日閉關，至昨晚（26日）終首度發聲，痛心質問：「一千個為甚麼？」昨日城城未有讓太太陪同見證愛駒首次出賽，對於跟有關Abby的提問均保持緘默，明顯是不想令Abby親友受二次傷害，以沉默化作支持。

據Abby的朋友向東網透露，Abby性格溫柔大方，善解人意，不計較的作風令她相識滿天下，近年和她最深交的，莫過於是郭富城的太太方媛。Abby遽然而逝，方媛當然心痛萬分，連日來閉關的她，昨晚終打破沉默，晚上9時半於社交網發文表達箇中的傷痛：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為甚麼？痛心的情緒至今仍然未能平復！祈求安息。」

同孕期感情深厚

方媛和Abby相識多年，情如姊妹，最湊巧的是她們同一時期懷孕，不時相聚交流育兒經，令友情再升溫，無所不談。平時會跟其他閨蜜有不同聯誼活動，包括野餐及遊船河等，方媛和Abby更會互到對方家中作客，談天說地。去年8月Abby舉行盛大的28歲生日派對，方媛亦是座上客，期間她見Abby和夫婿的恩愛互動，禁不住用手機拍下一幕幕甜蜜場面，即使扭着腰拍攝也在所不計。向來愛在短片平台分享生活日常的Abby，去年11月首次拍「開箱」短片，方媛立刻「暖場」留言：「我第一個來支持。」她也不時網晒和Abby相聚的短片及合照。而Abby也因方媛的關係而跟城城認識，2019年城城到澳門舉行演唱會，Abby亦有捧場睇騷，並在後台合照留念。

身為「愛妻號」的城城雖然連日來為新片《斷網》在內地宣傳，但也隔空緊貼留意太太的情緒，即使愛駒「舞林密碼」昨日首次在港出戰，過往例必有方媛陪入馬場的他，今次未有讓太太陪同觀賽，希望她免受騷擾。昨日城城西裝骨骨現身沙田馬場，經理人小美及好友兼御用排舞師Sunny Wong也有同行，架着墨鏡及戴口罩的城城，見到現場的傳媒時保持禮貌微笑，在沙圈時被問到有否信心愛駒會跑出，他微笑表示：「唔知㗎！」

當問到方媛是否因Abby逝世關係而未有到場時，城城只是保持笑容，再追問對Abby的印象以及對慘劇的看法時，他默默低頭前行，未有回答。城城保持緘默，明顯是不想為Abby的親朋帶來二次傷害，故未有多加評論免添風波是非。愛駒「舞林密碼」在第5場三班1000米直路賽跑第二，獎金有379,500元，賽後城城盛讚騎師何澤堯發揮得好，相信愛駒之後會繼續贏。

甄子丹現身不受訪

另外，Abby生前常現身高級時裝展及慈善活動等，並在社交平台貼出與明星名人的合照，包括「宇宙最強」甄子丹、楊千嬅、韓星李洙赫、美劇《后翼棄兵》的美國女星Anya Taylor-Joy等。昨日甄子丹出席活動擔任頒獎嘉賓，未知是否不想活動焦點轉移，大會公關在現場向傳媒表明甄子丹不會接受訪問。