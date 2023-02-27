娛圈單打︱外柔內剛不認命　矢言東山要再起

內地女星范冰冰自2018年捲入逃稅風波後，如日中天的演藝事業全面停頓，被內地封殺，一度絕迹幕前。但有「范爺」稱號的冰冰絕不認輸，誓要爬出谷底，這些年連直播帶貨都撈埋，堪稱紆尊降貴。

最近冰冰憑同志電影《綠夜》入圍柏林影展全景單元，她親自出席世界首映禮，而且一改過去的性感打扮風格，穿上封到上頸的白色旗袍行紅地氈，顯然有心改變形象。對於傳媒問及逃稅亦沒有避諱，坦言：「人生總有高峰和低谷，當你處於低潮時，你會慢慢地重新爬起來。」可見冰冰外柔內剛，絕不認命。

香港觀眾認識冰冰有很長時間，《還珠格格》的金鎖已令人有驚艷感覺；2004年，冰冰憑馮小剛作品《手機》，榮獲第27屆大眾電影百花獎最佳女演員獎，自此平步青雲。她的性格亦非常進取，經常「不請自來」走遍世界各地大小影展紅地氈，並以性感裝扮搶Fo。

要數最得香港觀眾歡心之作，當推2014年的《武則天》，冰冰在此劇由十多歲少女演到八十多歲阿婆，極考演技，更因劇中女角服飾太過低胸，被內地勒令將所有近鏡裁掉，變成「大頭劇」，成為一時熱話。

當然，冰冰最煞食始終是其美貌，初出道已是瓜子面、眼大大的傳統美女，但後來五官愈見精緻，成為坊間的「整容樣辦」。而冰冰另一為人熱議之處就是其豪邁個性，曾有名言：「我沒有想嫁入豪門，我就是豪門！」成為不少事業女性的格言。可惜搵得錢多，逃稅也多，終於因此賠上苦心經營的事業。能否東山再起，只能看其造化了。