白安對戀愛中歌迷私訊　親解已讀不回原因

台灣歌手白安帶着新專輯到高雄舉行音樂會，以一曲《不夠特別的我不要》揭開序幕，距離上次到高雄開唱已經4年前，她說：「我沒感覺那麼久，因為偶爾會來高雄演出，今次又可以見到大家我很開心。」她又特別選唱第一張專輯裏的歌曲《默劇》，透露這首歌已8年沒唱，在準備高雄演唱會歌單時：「發現長大很多時候，是得不斷需要去面對問題，解決完一個會來到下一個關卡，提醒自己是喜歡唱歌、喜歡寫歌。」所以將塵封已久的歌曲再度開箱，讓一路追隨她的歌迷又驚又喜。

白安曾說自己不是一個很有耐性的人，但寫歌、唱歌似乎是她唯一堅持下來的事，她說：「當言語無法表明情緒就用弦律替代，當生活沒有答案幸好還有音樂陪伴。」她被歌迷封為「愛情心女聲」，她在音樂會上提及有歌迷私訊她，向她透露自己戀愛了，可不可以把《剛好》這首歌送給她，她遲遲未回覆，她特別在演唱會解釋：「因為這首不適合送給你現在對象，可能不是祝福。」並透露原本這首歌是想寫給女生，意外收到很多男生的反饋。

在台北場唱到落淚而未能好好唱完的《多想隨遇而安》，在演唱前她說：「我重新挑戰，但我怎麼還沒唱，鼻子就酸了。」這回她忍住情緒，在幾乎要唱完時，還是因為哽咽未能唱完整首歌，台下歌迷大喊：「我最喜歡妳」，給予她最安定的勇氣。下一站她將會到台中舉行。