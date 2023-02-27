跳女團舞炒熱氣氛！REN唱《明年今日》冧港迷

韓團NU'EST前成員REN闊別4年再會港迷，昨晚（26日）假九展舉行首個個人粉絲見面會，甫出場即勁歌熱舞演繹Solo歌《ROCKET ROCKET》，之後以廣東話打招呼，又讚香港多美食，為了今日見面會，抵港後僅吃了雞胸肉，但開騷當天則吃了漢堡包，又即場學講廣東話：「好好，好靚，好靚女，好靚佬！」台下有男粉絲大嗌他型仔，REN便讚對方好靚仔。

REN分享日常生活的習慣，透露每朝起身會做熱身運動及浸半身浴消腫，又即場示範拉筋，表示平日去工作現場均會準備維他命等營養補充劑、自爆睡覺時僅穿內衣褲。談及最想合作的香港藝人，他表示是周星馳，更即場展示《少年足球》的踢波甫士。

下月15日便是其出道11周年，REN即嘆氣說：「就快30歲，老了，點算？」他又指人生中對他來說最幸福的便是家人、粉絲與隊友。除了獻唱多曲外，REN又大跳女團舞，包括人氣女團NewJeans的《DITTO》、IVE的《LOVE DIVE》，以及TWICE成員娜璉的《POP！》等，期間他大派飛吻，兼賣口乖讚港迷靚女，笑稱全部也是他喜愛的類型，並專登為港迷獻唱廣東歌《明年今日》，雖然發音未算標準，但誠意十足！