周興哲晒肌被嫌唔夠結實　自爆戒澱粉食到憂鬱

台灣歌手周興哲（Eric）一連兩晚在紅館舉行的演唱會昨晚（26日）圓滿結束，容祖兒、胡鴻鈞、鍾鎮濤與太太范姜、沈震軒與女友陳欣妍等也有到場支持。Eric在個場期間脫衣騷肌，其後當他穿回衣服後，現場有人大叫他脫衣服，他笑言：「這邊有點冷。」又有歌迷嗌他老公，他笑著反問：「叫我老公嗎？你好。」隨即用結他即興唱了一小段，表達歌迷到場看他個唱的謝意。而中途Eric的哥哥周予天突然上台遞水給他，周予天笑謂：「我今天是來打工，因為我把我的票讓給我朋友。」在安歌環節上，Eric透露為個唱很辛苦，不能狂吃又不能喝酒，但卻很值得，又謂希望每一年都能來港開個唱。

Eric完騷後舉行祝酒儀式，並宣布將在美國、加拿大及馬來西亞繼續巡唱。他受訪時表示第一次在紅館開個唱非常感動：「聽到歌迷的熱情，幾乎每首歌都是大合唱，尤其大合唱最後一首歌時，有歌迷參與的歌是最大鼓勵及感動，希望可以經常見面。」問他是否真的明年再來港開演唱會？他說：「希望每年都能來，可以多唱幾場，下次會努力學唱廣東歌。」提到嘉賓G.E.M.，他說知道對方是第一次當香港演唱會的嘉賓，兩人已有四年沒見：「我跟G.E.M.之前合作了一首歌《別勉強》，但因為疫情，很可惜未有機會在舞台上合唱，今次很開心可以合唱。」

另外，問到為何第一場脫了兩次衣服騷肌，但第二場只脫了一次？他解釋：「因服裝不一樣，今天穿了三層衣服較難脫，而且原本沒有安排第二次脫，是我當時太High就脫了。（有網友指你的肌肉不夠結實？）對，還可以再練更好，為了操肌很辛苦，飲食方面很乾，每天要食雞肉，要戒澱粉質，吃到有點憂鬱，現在可以好好吃一頓。」他透露由於要趕回台北工作，所以未能跟家人及未婚妻在港多留幾日遊玩：「不過我今年來了香港三次，最喜歡吃牛腩撈麵、燒叉飯及例湯。」