男神女團熱捧　Y2K水鑽妝

Y2K熱潮除了出現在各式各樣的時裝設計，更可在日常妝容中見到。最近不論是MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的新歌MV造型，抑或韓國男神車銀優及New Jeans、Red Velvet等女團的舞台造型，都重新演繹了不同風格的水鑽妝，成功掀起一股浮誇復古的Y2K美妝潮。最難得是，這個看似耀眼誇張的妝容突破性別界限，男女皆宜，絕對適合派對場合。若想搶鏡成為全場焦點的話，就快快跟上這股美妝潮流！

適合男生的低調水鑽妝

教主Anson Lo在新歌MV《Money》中演繹低調卻閃耀的水鑽妝，耀目得讓人移不開目光。他在眼頭、耳後、鎖骨前均點綴了水鑽，將原本簡單的男生妝容變化為充滿細節的精緻風格妝。而南韓男生代表則有車銀優，他的水鑽妝重點在眼睛部分，在眼下位置貼上華麗的水鑽，臥蠶部分亦塗上帶有閃粉的眼影，將整個眼妝昇華。不常化妝的男生也想化水鑽妝，只需記住重點在於點綴眼睛。大家可以使用LAURA MERCIER的粉金玫瑰幻魅眼影筆，柔滑膏狀能與各種膚色融合，且設計適合新手使用，再加上水鑽貼紙貼在眼下就能夠完成。

粉色系女團水鑽妝

不同於男生的重點眼妝部分，女生的水鑽妝更注重全臉妝容。不少人會使用偏粉色調的妝容來搭配水鑽，在華麗之中營造可愛氛圍。例如偏愛Y2K風格的南韓女團New Jeans成員Danielle，面上的水鑽妝便用上粉色為主色，搭配單邊淚滴形水鑽強調胭脂部分，令整體妝容更清新乾淨。而Red Velvet的Yeri亦化過類同的粉色胭脂加眼下淚滴形水鑽妝，但跟Danielle不同的是唇妝偏深紅色。GFRIEND的銀河就將水鑽放在平日畫胭脂的部分，將水鑽與胭脂搭配出一個愛心的妝容。有興趣跟風的，可以看看NARS的大熱Orgasm系列，當中的9色眼影盤與4色胭脂組合，能塑造出可愛又耀眼的粉色水鑽妝。