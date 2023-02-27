Lucy李元元做家姐　張栢芝唔瞓都要送囝囝返學

藝人李璨琛的太太梁志瑩（Sophia）最近生下了細女，Sophia在過去幾個月一直分享懷孕近況。日前她在社交網宣布她的寶貝女已經出生，並且取名為「Sucy」。梁志瑩於社交網留言：「大家好！妹妹Sucy終於都出咗世喇！家姐仔lucy超超超肉緊呀！妹妹個頭圓到好似粒牛肉。」該貼文還包括照片及影片，可見Lucy李元元抱着妹妹並露出笑容，Lucy升呢做家姐，笑得十分開心。

藝人張栢芝身兼多職，除了是藝人及老闆，也是3位囝囝的媽媽。近來北上發展的栢芝，可謂日理萬機，但每當回港時也會抽空親自照顧囝囝們。早前張栢芝在社交網拍片表示因自己餓醒而睡不著，4小時後也堅持親自駕車送兒子Quintus返學，簡直是一位廿四孝媽媽。

藝人鄭嘉穎和陳凱琳（Grace）婚後多年共育有3子，兩位父母在情人節慶祝大仔Rafe的4歲生日。Grace更在社交網分享了當日與Rafa慶祝的片段，當中可見Rafa相當活潑可愛。Grace並留言指：「我們希望你知道你是被愛的，就像我們每天都說的那樣...我們愛你！」，有不少網友表示一家人非常有愛。

湯怡2年前與同是藝人的麥秋成奉子成婚，更於當年誕下囡囡「麥QQ」麥紫喬。誕下麥QQ後，湯怡更為麥QQ開設個人的社交網帳號分享與囡囡的生活點滴。近日上載了一麥QQ傻笑的可愛影片，麥QQ笑到五官變得繃緊，其後湯怡在帖子中表示「點解會笑成咁嫁」，其後有網友留言︰「好多bb都係咪晒眼咁笑架」。