蔡天鳳碎屍慘案︱周英杰稱蔡母獲女兒報夢　家中出現飛蛾

大埔發生肢解烹屍恐怖謀殺案，28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑遭兇徒肢解烹煮，死者涉案前夫一家4口早前先後落網。姓鄺前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，而前家姑則被指疑在案發後刪除訊息及通話記錄，被控以妨礙司法公正罪，今早（27日）早由囚車押解往九龍城法院提堂。

英皇前歌手周英杰（現名清晞誦）是蔡天鳳的好友，他接受訪問談及蔡天鳳慘遇害，表示有慰問蔡家及蔡天鳳現任丈夫Chris，他說：「有一晚，Abby媽媽話Abby報夢畀佢，話佢喺一個地方，有好多狗吠同馬騮，喺大埔。Abby媽咪一世人都未去過大埔，但係佢發咗咁樣嘅夢，之後都有同警方講，而警方亦搵到個地方。我聽完都毛管戙，但真係！」他表示Abby媽媽連日夢見到她：「佢都希望個女有咩都同佢講。」他說：「Chris話九龍塘屋企從來冇出現飛蛾，但尋晚出現一隻，仲成晚冇飛走，佢覺得係Abby。」

談及Abby前夫，周英杰指與對方有一面之緣，他說︰「我女友覺得呢個人好怪，人家整親腳要嚟治療，佢竟然叫人唔好睇醫生，同佢去賭！」事後他才得悉此人是Abby的前夫Alex：「Abby當時仲話前夫同Chris好friend。Abby個人好好，佢從來冇講前夫半句壞話。」

周英杰坦言好友遺傳了媽媽的投資之道，而表示她不是一心想做model：「佢係好多名牌嘅超級vip，啲大牌子特登邀請佢行catwalk。好似啱啱去巴黎，品牌幫佢出埋機票，搵成隊crew跟住佢，有埋化妝、整頭、攝影師幫佢拍攝，喺咁嘅情況下佢先做model，否則佢根本唔當自己係model，喺佢心目中，只係心繫四個子女及愛護動物。我同女友到依家仍然好難接受件事，我哋都要需要見心理輔導。」

周英杰與蔡天鳳相識多年，大讚蔡天鳳心地善良，充滿愛，對家人以及四個子女，照顧得無微不至，尤其與前夫育有的一對孩子：「Abby覺得同前夫生嘅一對仔女，因為唔係一齊住，覺得佢哋瞓醒唔見媽咪，對佢哋有虧欠，所以特別見嗰兩個小朋友多啲，Chris亦對嗰兩個小朋友錫到燶。」而現任奶奶亦很愛錫她，周英杰稱奶奶一點都不介意，覺得每個人都有自己過去，雖然兩人沒有血緣關係，但已經視為女兒般看待。