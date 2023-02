演員工會獎︱《奇異女俠玩救宇宙》掃4獎楊紫瓊封后

《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)氣勢如虹,繼上周六(25日)於奧斯卡指標的《美國監製工會獎》奪得最佳電影後,再於《演員工會獎》5項提名中掃走4獎成為大贏家,楊紫瓊擊敗強敵《TÁR》的姬蒂班查(Cate Blanchett)奪得最佳女主角、關繼威奪得最佳男配角、珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)奪得最佳女配角、以及奪得最佳整體演出。唯一失落的提名,是因為飾演女兒的許瑋倫(Stephanie Hsu)在最佳女配角項目自己人打自己人。

楊紫瓊與關繼威分別成為史上首個獲得最佳女主角與男配角的亞裔演員,楊紫瓊致詞時多謝工會,指大家也明白這段旅程有多艱辛,激動地表示:「但最重要嘅係,我哋從來冇放棄。我多謝你哋嘅愛同支持,因為我知道我對手都係行內嘅巨人,好合情理地。」她又提到獲頒終身成就獎的莎莉菲(Sally Field):「呢個獎唔係剩係畀我自己,係畀所有同我似樣嘅小女孩。莎莉菲,你之前講得好啱。我哋喺度,係因為我哋熱愛所做嘅事,而我哋永遠唔會停止,因為我哋真係非常、非常熱愛呢件事。多謝大家畀我坐埋一枱,因為我哋好多人都需要佢。我哋想畀人見到,我哋想畀人聽到。而今晚,你哋展示到畀我哋睇,係有可能嘅,而我係好感恩。」她為奪得最佳整體演出再次上台時,特地向前輩拍檔吳漢章(James Hong)致敬。

另外,班頓費沙(Brendan Fraser)憑《鯨》(The Whale)奪得最佳男主角,《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)奪得最佳特技演出。