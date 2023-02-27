限定美酒新體驗　隨時小酌

香港人熱愛佳餚美酒，在餐廳時可享用Wine Pairing，閒時也喜歡在家小酌一番。近日有期間限定的美酒主題活動，以威士忌和清酒做主題，除有專人為你介紹好酒，還有藝術裝置，讓大家隨時啟動醉人之旅。

沉浸式體驗

近幾年很流行沉浸式體驗，讓觀眾五感有充分的享受。由即日至3月14日，威士忌品牌Mortlach在尖沙咀推出THE MIDNIGHT SECRETS的體驗，公眾於繖上登記後，可以在導賞員帶領下，先觀賞沉浸式數碼藝術裝置《Layer Upon Layer》，數碼作品選用蘇格蘭斯佩塞斯佩河數據再融合現實和虛擬設計，觀眾可從斯佩河畔中感受到威士忌的魅力，探索品牌的「2.81次蒸餾工藝」。來到另一區域期間酒吧，為你奉上12年單一麥芽威士忌慢慢細味。除此之外，品牌特別和Artisan Lounge 合作推出調製雞尾酒套餐，大可選魚子醬小多士或柑橘慕絲球來配威士忌雞尾酒The Wee Witchie’s Perfume 或 The Beast’s Throne，若於指定地選購任何1瓶品牌威士忌，可於餐廳換領雞尾酒套餐享用。

高質清酒祭

富花果香的清酒，有不同種類、口感和氣息，無論配肉類或海鮮都相當適合。3月8日至22日city’super舉行第24屆清酒祭2023以露營為題，會有20家酒藏提供超過200款日本酒，當中的精選的新產品有選用山田錦等外米，精米步合8%的獺祭 未來 與農家同行，其他還有純米大吟釀、純米吟釀無濾過生原酒、氣泡清酒、罐裝清酒或果酒等，配上新出的佐酒菜如秋川牧園雞肉串燒、日本冰鮮A5級山形牛燒肉拼盤和日本兵庫岩見柴田生蠔等都相當夾，趁機入定貨，無論是在家或去露營，都可以邊吃邊喝最寫意。到時於清酒祭選擇指定日本酒，單一消費滿指定金額，可獲超市購物禮券、保溫瓶或「能作」錫杯套裝，數量有限，送完即止。