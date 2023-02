韓國天團防彈少年團(BTS)的29歲成員J-Hope昨日(27日)宣布已申請取消延期入伍,將於短期內當兵,他昨晚開直播跟粉絲發表快將入伍的感受。

他叫粉絲不用太傷心,因為他並不是立即入伍:「我想在入伍之前做到最好,我拍下了不少東西,會有很多東西給大家看,大家可以不用太擔心,但當然要等一段時間,原來我也迎來這個時期了,我也快30歲了,到了要當兵的時期。」

而他是繼去年12月入伍的Jin後,第2個服兵役的BTS成員,他指對方收到消息後便立即打電話給他,提醒他入伍時需要帶甚麼東西。J-Hope於去年7月推出首張個人大碟《Jack In The Box》,昨日他宣布將於3月3日推出單曲《on the street》,是他入伍前的告別作。