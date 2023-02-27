XODIAC隊長LEX脫土味變潮人： 以V為目標！

天加一文化旗下的新人廠牌OCJ Newbies，打造的首隊K-POP男團XODIAC，將於下月（3月）推出出道前傳歌《Calling》，身為隊長的LEX近日密密接受專訪，被全球不少傳媒及網站轉載，他日前更成為韓國雜誌《star1》3月號封面人物，他說最希望成為像BTS（防彈少年團）成員V一樣的藝人：「V前輩在各方面都無所不能，自己也想像V前輩一樣，被人視為榜樣的一天。」

去年在內地社交平台頒獎典禮上獲得「時尚新人獎」的LEX，興奮的說：「從未想過會獲得如此大的關注，就像做夢一樣。」 而未出道前專攻現代舞蹈，在各大比賽上橫掃獎盃，之後更參加SBS的選秀節目《Loud》，獲評判PSY和JYP事務所老闆朴軫永盛讚。 在節目中，LEX最令人深刻的，是每當他面臨淘汰時，總奇迹地「生存」下來繼續比賽，因而被稱為「不死曹斗賢」（曹文賢是LEX本名），LEX說：「我比較冷靜地抓住缺點，努力把缺點變成優點，在舞台上給了我很大的幫助。」

出道在即的LEX人氣持續上升，其舊照亦被瘋傳，當中網民激讚LEX由JYP事務所加盟OCJ Newbies後脫胎換骨，由「薯仔」變成「型仔」。以前沒有形象指導的LEX，上台時只穿便服，土味十足，不過現時有新公司「加持」，在造型上明顯大躍進，難怪未出道已獲「時尚新人獎」。