本日日本：人力車夜遊玉湯川賞櫻

踏入春季訪日，當然離不開「賞櫻」二字！除了到訪各大熱門賞櫻勝地外，不少酒店亦趁機提供各種櫻花主題項目。其中位於島根縣松江市便有溫泉旅館推出1日兩組限定的「夜櫻巡遊夜行人力車」活動，讓大家坐在人力車上飽覽玉湯川兩旁400棵盛開櫻花樹的美態！東京亦有酒店的自家日式庭園種有59棵不同品種的櫻花樹讓人細意觀賞，還有意想不到、利用手機AR功能的「賞櫻」下午茶，無論視覺味覺均大滿足！

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島根縣松江市 細看2公里櫻花路

於上年11月完成翻新、位於島根縣松江市的星野Resort溫泉旅館界玉造，前方便是當地著名的玉湯川，河川兩岸的玉湯川堤種有橫跨2公里、約400棵染井吉野櫻，每逢櫻花季會盡情綻放，吸引大量旅客到訪。旅館將於4月1至7日推出只限住客參加的「夜櫻巡遊夜行人力車」活動，提供1日兩組（6:30pm及8:00pm）的人力車，每組最多2名乘客，在車伕拉行下坐在車上舒適地欣賞玉湯川兩岸夜櫻。在燈光照耀下的夜櫻別有一番美態，加上倒映在河水中的櫻花和紙燈籠，畫面令人目不暇給。酒店亦照顧周到，除了乘車時提供暖水袋及暖氈， 遊覽後更可享用櫻花茶和櫻花形狀的點心。剛翻新的界玉造同樣賣點多多，共有24間「玉湯之間」客房，採用瑪瑙和勾玉為主題，全設有露天浴池，可獨享當地享負盛名的玉造溫泉。酒店同時設有「日本酒BAR」，可品嘗當地特產的酒類及認識各釀酒廠的歷史。房租每人每晚¥28,000起（約HK$1,624）、人力車每組費用¥8,000（約HK$464）。

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東京千代田區 超大日式庭園尋櫻

前往東京賞櫻的朋友，Hotel New Otani Tokyo可讓你在酒店範圍內便可細味櫻花魅力。酒店本身擁有一個具400年歷史、面積達33,000平方米的日式庭園，內裏種植了山櫻、枝垂櫻、染井吉野櫻、八重櫻等19個品種、共58棵櫻花樹，不同品種各有開花時間，賞花期橫跨3至5月上旬。與此同時，酒店於3月1日至4月8日期間會推出「春‧邂逅櫻」項目，帶來多種特色住宿計劃及料理。其中「edo STAY ～春～」住宿計劃可入住配有檜木風呂的「新江戶房」，並可享用由壽司名店銀座久兵衛的散壽司。而鐵板燒餐廳石心亭供應兩層高的「花籠御膳」，可邊透過玻璃欣賞庭園景色，邊享用鐵板燒和牛等精緻菜餚。此外蛋糕店Patisserie SATSUKI推出3款期間限定的櫻花甜點，加上酒店亦提供賞花享用的3層便當「櫻‧賞花重」，令人大飽口福。「edo STAY ～春～」住宿計劃每晚房價（2人入住、包早晚餐）¥80,000（約HK$4,640）。

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東京新宿區 櫻花主題下午茶

想享受一頓視覺及味覺均大滿足的櫻花盛宴，金普頓東京新宿酒店由3月1日至4月30日推出的「#Ohanami櫻Afternoon Tea」就啱晒你口味。該下午茶共有9款甜點，精緻的藝術感外形同時加入了櫻花味道，透過舌尖為櫻花之旅來個圓滿句號。當中包括加入士多啤梨和櫻花葉味道的櫻花檸檬棉花糖撻，上面飾以櫻花啫喱並擁有脆心朱古力鬆脆口感的櫻花紅莓泡芙，櫻花芝士蛋糕則以新鮮士多啤梨及製成花瓣外形的紅寶石朱古力作點綴，還有櫻花冬甩及櫻花馬卡龍等，讓你充分感受櫻花的魅力。9款甜點外，套餐還包括一款主菜及沙律，例如水果班戟、烤雞、西冷牛扒等，共有5款可供選擇。晚餐時段也有這個套餐供應。令食客喜出望外是，用餐之際更可使用手機的AR功能，欣賞在屏幕飄浮的櫻花，無論任何天氣都可以在櫻花包圍下享用下午茶！收費每位¥5,500起（約HK$319）。

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2023櫻花開花預測

根據日本氣象株式會社早前公布北海道至鹿兒島約1,000個染井吉野櫻觀賞點的開花預測，今年最快開花的地區是東京，預計於3月18日開始開花，滿開日預測為3月27日，隨後是福岡（開花日3月21日、滿開日3月31日）、名古屋（開花日3月21日、滿開日4月1日）及大阪（開花日3月25日、滿開日4月2日）等，而東北地區及北海道則要4月底才開花，開花後5至7日會出現滿開景象，想欣賞櫻花盛放就要計劃好出發日期了！