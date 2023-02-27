彭慧中遭猩猩啜足20次　與高海寧呻事業講到眼濕濕

藝人高海寧（高Ling）、彭慧中、陳星妤與「少年食神」林澄光（Michael）主持的無綫旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》，最新一集將拉隊到曼谷，與大班野生動物零距離接觸，一眾主持先去餵飼為食長頸鹿，彭慧中直言未試過如此近距離觀看長頸鹿。高Ling更為長頸鹿剝香蕉：「佢哋（長頸鹿）好斯文，之前我喺南非餵過一次，可以用猴擒嚟形容，佢用條脷捲住你隻手，直至食晒你手上嘅嘢，先肯放你走。」

及後高Ling、星妤及彭慧中分別跟極具演藝細胞的猩猩上演求愛大作戰，當中以彭慧中表現最大膽，與猩猩齊齊伸脷影合照，她事後表示：「隻猩猩明星真係超級勁，一嗌Roll機即刻入戲，起碼錫咗我20啖，一Cut機即刻擰歪面唔理你！」

而高Ling與彭慧中於精品酒店共晉午飯時，即興來個真情剖白，高Ling先向彭慧中發問：「見到網上有人話覺得公司爭你一個交代，你覺唔覺？」彭慧中亦快人快語回應：「好多人都係咁講，我都覺。」不過說畢她即補充只是「爭咗啲嘢」：「都成12年，真心講句，我覺得自己事業停滯不前。我唔想人哋唔記得我，好容易咋嘛！」高Ling聽畢即大為感觸，並強忍淚水謂：「我好明白，我都有年半冇做過嘢，啲人喺街度都會話『高Ling好耐冇睇過你嘅電視劇』。」