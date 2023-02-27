XR眼鏡興起　有款睇片似足IMAX！

香港居住環境狹窄，難以放得下大電視之餘，更不時要與家人爭電視！近年冒起的XR(延展實境)眼鏡是其中一個解決方案，一副眼鏡就有大屏幕享受，兼且應用範圍極廣，今次就同大家介紹幾副！

巨幕體驗

TCL NXTWEAR S外形似足太陽眼鏡，鼻樑處採用弧面設計，柔軟舒適，展開體積有175x166x51mm，並僅重89g，比一般眼罩式XR裝置輕巧得多，仲沒有夾頭侷促感覺。機仔細細的它內藏1,080p解像度Micro OLED雙顯示屏，佩戴後視覺等同4米外的130吋高清巨幕，並支援45°可視範圍、100,000:1對比度及49角解析度(PPD)，配合內置立體聲喇叭，恍如私人IMAX影院；最重要是使用期間沒有暈眩問題，適合長時間佩戴。美中不足是眼鏡並非密封設計，難免有點漏光，全黑環境效果更佳。

跟部分VR裝置需要繁複安裝步驟不同，它只需一條磁吸式Type-C線，便能連接所有支持DP輸出的手機、平板或電腦。實測Huawei手機、Macbook Pro一駁就有畫面，也可透過轉接器連接iPhone、Switch、PS或Xbox，因此除了睇片，還能用於上網、辦公或打機。另外，廠方表示它還能連接DJI RC Pro遙控器，提供第一人稱飛行體驗。其他玩法包括3D模式及XR Space，前者把2D畫面立體化，後者安裝專用App後，就睇到由官方提供的Panorama影片、遊戲或藝術品，讓用戶享受到多元化娛樂。

藍牙投射

Ultralite由美國光學器材公司Vuzix推出，重量只有38g，外形與重量跟一般眼鏡無異，加上擁有48小時電池壽命，適合日常佩戴之用。眼鏡內置兩片波導顯示器，兼容Android和iOS設備，並通過藍牙手機或智能手錶配合，成功後畫面就會投射到用戶眼前。廠方指這眼鏡將以OEM形式推出，適用於投射字幕、導航、教育方面。

躺平睇書

Sol Reader是一款穿戴式電子書閱讀器，將XR與電子書二合為一，以e-lnk取代傳統LCD屏幕，讓用戶閱讀飄在眼前的電子文字。據知其重量只有113g，跟一部手機相若，躺平睇書也不會構成太大負擔，只不過翻頁就要透過附送的無線遙控器，若能支援手勢操作就更理想。由於功耗極低，因此電池續航力長達30小時。