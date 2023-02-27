倫敦時裝週完滿閉幕李毓芬百變造型驚喜現身

去年年尾以新歌《再見公主》及一系列跨媒體作品強勢回歸的台灣藝人李毓芬（Tia），早前亮相2023年秋冬倫敦時裝周，今次是Tia首度出席此年度時尚盛事，她更是唯一獲品牌Julien Macdonald選中，獲邀穿上來季高級訂製服的名人，搶在天橋模特兒前，在台下率先展現新裝，震懾全場。本月19日的時裝騷上，Tia以超性感造型現身，獲安排坐頭行，身上的蕾絲吊帶裙綴以人手刺繡的水晶，外搭黑色雪紡斗篷及Bling Bling涼鞋，以名貴鑽飾作配搭，盡顯雍容華貴，期間她與設計師Julien Macdonald密密傾，交流打扮心得，她說：「能與設計師見面及收到他最新系列的華麗禮服，我感到非常榮幸。複雜精細的細節證明了Julien對手藝的熱情，我很喜歡穿上的感覺，也很享受觀看他最新系列的作品。」Julien Macdonald有「魅力之王」美譽，很早期便獲「老佛爺」（Karl Lagerfeld）賞識，及曾委任擔任品牌的創意總監，1997年推出自家品牌，多年來獲獎無數，引領着英國時尚潮流，備受時尚名人追捧。

在倫敦數天的旅程中，Tia穿梭於多場熱度甚高的時裝騷及派對上，與葡萄牙索模Sara Sampaio、美國女歌手Alicia Keys、英國男子組合Boyzone成員Ronan Keating、美國饒舌歌手Pharrell Williams、老牌女星鍾歌蓮絲（Joan Collins）和美國大碼女模Ashley Graham等碰面，星光熠熠。而Tia每次亮相都悉心打扮，令人眼前一亮。她出席Richard Quinn時裝騷時，以一襲2023年春季系列鑲滿各式珠字的刺繡外套登場，配以閃爍頭飾和珍珠耳環，散發優雅氣派；當出席David Koma騷時，她改以型格造型現身，閃亮銀色露腰裝配長靴和太陽眼鏡，跟鏈式鑽石耳環，閃爆登場。

去年Tia強勢回歸演藝圈，完成了她的大蛻變，由過往一個被過度保護和控制的藝人，變成強大又獨立的女性，準備以生命影響這個世界。她的新曲《再見公主》以及其動畫和動態影像企劃向過去的苦澀致敬，展現出對抗刻板印象的決心。歌曲由著名製作人Swizz Beatz操刀，是他生涯上製作的第一首中文歌曲。本著為女性賦權的精神，Tia並發起了全球性的#EmpowerHer活動，以自己的歌曲作為宣傳女性權益和慈善事業的媒介，以提高人們對支援女性的意識，16個KOLs為應援Tia以#EmpowerHerDance挑戰響應她的全球活動，在全球獲得超過1.58億觀眾的關注。此外，Tia更與格林美獎得主女子雙胞胎DJ NERVO合作，推出重新混音的《再見公主》。因為獲得全球女性的支持讓《再見公主》成為網上史上第一首最快突破1億觀看次數的華語流行歌曲。帶著為女性奉獻的使命和願景，Tia重新定義她作為音樂人和時尚偶像在世界的位置，告別過去的自己，故這次的時裝之旅對Tia來說絕對意義非凡。