﻿﻿【美女饕廚】中環越南Fusion菜篇

今日為大家介紹一間位於中環H Code的新派越南餐廳。在行政總廚DoBee Lam的帶領下，採用法國 × 越南的烹飪技術及加入炭火爐上烤製的菜餚，每道菜都製作精美。在Menu上是用手繪畫方式來介紹每一道菜，不禁令我想起在法國讀書時的其中一些功課，都是先用手繪草稿表達，在這裏也和大家分享一下。

先來一杯迷你菠蘿餐前啤酒，上面綴有椰子泡沫，入口順滑開胃，配上鵪鶉蛋米紙餅和炭烤魷魚。第二道菜是Banhmi，麵包底部搽上蒜泥蛋黃醬和鵝肝醬，上面夾着豬肉片和醃漬蘿蔔片，麵包鬆軟，肉質有嚼勁又帶木炭香。接羓是紅蝦春卷和法國白鱈魚，魚肉鋪滿細葱，外層用蕉葉包住來烤熟，保持魚肉裏面肉汁豐盈，蘸上蒔蘿金橘汁一起吃來提升鮮味。

再來是用本地黃雞，先用香茅和高良薑醃至入味，再烤至皮脆肉嫩。下一道菜是生牛肉Pho，用美國Lowa 44 Farms牛肉和韓國Hanwoo 1++牛肉薄片，兩者都帶肉香，後者口感更細緻柔滑，配上河粉和牛骨清湯，香料的味道平衡融洽，濃郁醇厚。

最後的甜品是3款烤梨配龍眼蜂蜜，-14°C巧克力迷你甜筒和烤棉花糖棒，棉花棒裏面是斑蘭雪糕，淡淡清香，甜度適中。

饕廚貼士：家做牛骨湯

準備大湯鍋，牛骨洗淨準備汆水，水滾後放入牛骨煲5分鐘，之後撇走肥油及髒物，取出再洗淨，放入焗爐烤20分鐘取出，再放入洗乾淨的大湯鍋內，加入水並要蓋過牛骨，放入原個去皮洋葱、丁香、八角、肉桂、香茅、薑和胡椒粒用大火煮滾，轉中火煲2小時即成。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）