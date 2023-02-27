中年好聲音︱支嚳儀突然加歌詞　睇到譚詠麟目不暇給

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》播出後反應不俗，最新一集由15強選手輪流獻唱譚詠麟金曲爭入十二強，於上集被譽為「顏值擔當」的支嚳儀（Venus），今集獻唱迷幻版《愛情陷阱》，大晒唱功及女人味之餘，還加入自己創作的英文歌詞，最終獲得91分成全晚最高成績，連阿倫也大讚：「目不暇給，睇都睇唔切！」

而周吉佩獻唱《小風波》時表現平穩，獲得83分，原來他選該曲背後有原因：「我同太太有好多起起跌跌，喺太太生第二胎之後，曾經鬧過一場好大嘅交，差啲去到婚姻（離婚）邊緣，所以唱呢隻歌係諗住同佢講，我哋會有將來。」並即場向太太耍冧。至於「鮑大人」鮑聖光挑戰高難度獻唱《忘不了你》，惟唱不出歌曲心噏感覺，僅獲得70分。

阿倫更談及當年唱《忘不了你》趣事：「阿驄（林敏驄）寫呢隻歌畀我時，佢畀我嘅歌詞係手寫嘅，最後嗰句唔知係咪有眼淚滴咗落去，忘不了你個『不』字變咗個『七』字。」又自爆當年錄音時為了唱出心噏味，更空肚飲酒「進入狀態」：「呢隻歌好難唱，通常我錄歌一兩個鐘頭就走得，點知呢隻歌由2點唱到6點，後來空肚飲咗4分3支拔蘭地，就係你哋聽到嗰啲。」