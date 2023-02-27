索女去觀光　溝仔更爽

近排雖然有好多航班取消，但係仍然冇阻大家去旅行嘅決心。AV業界資深人士神仙乙就表示，日本AV界有唔少作品以國內觀光為題材，講述女優享受一人旅行嘅樂趣，而且仲四圍嗒仔，親身感受吓當地男士嘅床上雄風！

大送秋波

於片廠山與空出品嘅《東京2晚3天觀光》中，美國妹Melody・雛・Marks嚟到東京旅行，為咗更加了解當地嘅風土民情，約咗好多日本男仔陪佢玩。由於班男仔唔收伴遊費，令Melody覺得有啲唔好意思，於是向佢哋大送秋波，甚至喺公眾場所偷偷吹奏一曲！不過阿妹豪放之餘，亦相當大食，所以佢索性捉埋對方返酒店瘋狂床戰，令呢次日本之旅變得更加美滿。

激戰回饋

喺kawaii*推品嘅《超濃厚床上約會》入面，雄太約咗青春美少女酒井莉乃一齊去到東京旅行，為氹得佳人歡心，咁就梗係去到知名嘅潮流聖地原宿、澀谷行街兼購物啦，仲享受當地嘅甜點小食，搞到莉乃不知幾咁開心，所以當雄太帶佢去到夜夜笙歌嘅新宿，再上埋酒店開房都唔抗拒，更加喺床上熱情又主動咁激戰連場，以回饋對方為今次旅程作出嘅悉心安排。

玩盡溫泉

片廠Prestige炮製嘅《2人中出小旅行》，講述八掛海去到熱海旅行，當地風光如畫，而且仲有好多溫泉旅館添！不過，一個人又真係幾悶，所以佢約咗個當地男仔伴遊。兩人睇完風景之後，就返到旅館休息。一入到房，海妹已經難忍飢渴，立即剝光豬實行嚟場肉搏戰。之後，再去浸溫泉順便打番場水戰，到第二朝又再晨操，好彩個男仔精力充沛，否則一定畀海妹榨乾呀！

簡評

好多人去外地旅行都會結識到當地人，而今日為大家介紹嘅AV作品，就以觀光順便同當地人床戰嘅經歷為題材，當中本仙最鍾意Melody・雛・Marks主演嘅《東京2晚3天觀光》，因為阿妹又索又有火，喺床上激戰時表現得如狼似虎，仲會喺觀光期間偷偷地纏綿，充滿刺激感，不過大家千祈咪有樣學樣呀！