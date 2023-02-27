黃妍開騷講明唔跳舞：同事話我跳到好似耍太極！

歌手黃妍（Cath）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒專訪，大談即將在旺角麥花臣場館舉行個人音樂會的感受，黃妍表示吸取過往在不同場館開騷的經驗，不停改進，她說：「今次開騷會連續做兩晚，所以事前喺屋企練習，會成個騷Full Run一次，唱足二十幾首歌，試下個Vocal可唔可以處理到，把聲會唔會攰！萬一唔得，就睇吓有咩方法可以克服，不停咁試。」她又說：「今次為咗配合主題，某啲自己嘅歌會減省，反而會唱其他人嘅歌。大年初一已經開工，同音樂總監研究歌單同試Key，因為要唱其他人嘅歌，甚至自己嘅歌都會改編曲，連唱法都唔同，所以喺屋企重新錄過歌曲去練習。」

黃妍表示今次開騷不會跳舞，她說：「上次開音樂會已經跳咗，但我有個同事睇完之後都唔知我跳咗！仲問我又話會跳舞，點解仲未跳，佢話我跳到好似耍太極，所以跳舞對我嚟講真係好困難，完全搞唔掂。不過之前拍攝新歌MV《異地書》時已經大膽挑戰現代舞，初初導演叫我跳舞我都好抗拒，之後跟老師上堂，慢慢又覺得冇想像中咁困難，可能現代舞比較慢，自己睇返個MV覺得原來自己都識跳舞，好似好勁咁！但其實只係睇上身，睇埋下身就唔知我做緊乜！隻腳未搞得掂！哈哈！所以今次演唱會都應該唔會跳舞，我會用另外一啲方式畀驚喜大家。」