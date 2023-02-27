泰妹真空High Tea　嗒得杯落

工作辛苦，去食番個High Tea輕鬆吓，真係一樂也！如果有美女陪伴，咁就更加𡙁，男人就係咁得一想二㗎喇！呢位嚟自泰國嘅索女Nantana Jumpadib都係好鍾意High Tea，有佢做伴，肯定胃口大開呀！

想入非非

樣靚身材正嘅Nantana Jumpadib，喜歡無拘無束飛Bra走奶，就連去歎High Tea亦唔例外，不過佢會做足安全措施，用貼乳遮住兩點以防走光，但係都足已令男人想入非非！

話說回來，據稱喺21世紀面世嘅乳貼，最初係為唔鍾意戴Bra崇尚自然嘅女性而設，後來漸漸成為時尚潮流嘅飾物，成為唔少模特兒、網紅及Coser展現極限性感魅力嘅好拍檔，而身材火辣嘅Nantana Jumpadib更係愛上黐貼乳，同樣係為咗展現一對完美「胸」器，從佢喺社交平台上分享嘅寫真照，就會見到佢好多時都會真空上陣，配合埋出色嘅拍攝效果，更係令一見傾心呀！

吸盡目光

男士們係咪好想即刻飛去泰國搵Nantana Jumpadib一齊High Tea呢？不過勸你都係死咗條心喇，因為佢其實係一位情色系網紅，真空High Tea只係為咗拍寫真，而呢輯寫真一推出，更係大受網民歡迎勁派Like！

而喺佢成為網紅之前，本身係一位模特兒，除咗為雜誌等媒體拍攝魅力十足嘅寫真外，亦曾喺多個MV、電視劇等客串演出，有半隻腳踏入咗演藝界，而且佢每次登場都吸盡觀眾嘅目光。不過，問到佢會唔會投身演藝界發展，佢就話始終喜歡做模特兒同網紅，前者固然係佢嘅老本行，後者最享受嘅地方，就係當見到粉絲嘅鼓勵留言時，會令佢提升唔少自信。

Profile

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：34G-23-35

Nantana Jumpadib嘅身材有幾咁吸睛？只要Click入社交網睇吓佢嘅寫真，就能體會到佢嘅身段真係勁吸引呀！佢表示要保持苖條身材並唔易，飲食同運動都要有規律至得。