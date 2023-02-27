劉詠彤自小鍾情貴婦狗　家中「黑白配」黐身如保鏢

在無綫選秀節目《聲夢傳奇2》中獲「超越進步獎」的劉詠彤（Angel），比賽前於澳洲修讀獸醫護士課程，立志為毛孩服務。日前她偕父母帶同分別11歲的黑色貴婦犬Seven及7歲的白色迷你貴婦犬Eleven接受專訪，她說：「我自小就好鍾意貴婦狗，原本Seven係舅父養嘅，但我見佢咁得意，就搶佢返嚟，之後舅父個朋友問要唔要多隻白色迷你貴婦，我就接咗佢返嚟陪Seven，改佢個名叫Eleven，兩隻狗仔湊埋就係便利店個名。」

Angel疼錫這對「黑白配」，但Seven就最愛同行的劉媽媽，而Eleven則對做司機載母女到場的劉爸爸最黐身，連劉媽媽想從劉爸爸手上抱走牠時，Eleven也「冇面畀」，張牙低吼表達不滿。Angel笑謂：「自從我去咗澳洲讀書，佢哋就由媽咪照顧，Seven好錫媽咪，Eleven就係自從跟咗爸爸出咗一次街後，就好黐爸爸，好似做咗佢保鏢咁，我講笑話要打爸爸，Eleven會立即吠我。」問兩隻愛犬深得父母愛錫，可會呷醋？她自信爆棚謂不會，因自己是父母的女兒。

Angel在澳洲讀完一年課程，因遇上疫情而返港，在機緣巧合下參加《聲》而入行，問可會放棄學業？她說：「唔會，但我想畀一年時間自己諗清楚，到底想做藝人定繼續學業，如果想讀書就會返澳洲讀埋嗰2年。」