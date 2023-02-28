【是日通勝】

農曆二月初九

癸卯年 甲寅月 丁巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：理髮、遠行

幸運方向：坐南向北

幸運數字：18、24、27

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

金牛座：凡事向好的方面想，不應把失意無限放大。

雙子座：遇上麻煩忌慌失失，保持鎮定就有力化解。

巨蟹座：愛情運欠佳，專注事業發展易獲得好成績。

獅子座：財運較差，投資理財必須打醒十二分精神。

處女座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

天秤座：面對感情事不夠理智，宜把眼光放遠一點。

天蠍座：謀事遇阻力，若發現問題一定要問個明白。

人馬座：運氣勝人一籌，學懂感恩，心情會更加好。

山羊座：財運差到極，切勿因金錢損失而迷失自己。

水瓶座：應變力強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

雙魚座：職場上獲好口碑，但要記住滿招損謙受益。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）豬 有意外

鼠：運程低迷，謀事力不從心，焦頭爛額。

牛：事業順利，一切在掌握中，可名利雙收。

虎：壓力大，神經繃緊，判斷力大打折扣。

兔：人氣下滑，是非纏身，說話要有分寸。

龍：談情吉日，獲另一半呵護，甜在心頭。

蛇：意外頻生，心情不爽，切忌意氣用事。

馬：運氣好轉，處理大小問題均游刃有餘。

羊：不進則退，不斷充實自己才毋懼競爭。

猴：事業稱心如意，靠山多多，如魚得水。

雞：享天時地利人和，事業發展易獲佳績。

狗：易因小問題起衝突，有伴侶者要慎言。

豬：是日沖煞，出門要小心，提防意外發生。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

驚蟄打小人

很多蛇蟲在冬季的時候都隱藏冬眠，當到了春天大地回春時，處於冬眠的蛇蟲開始甦醒，而春雷也乍響時，便是驚蟄了。在驚蟄而衍生出一種打小人、祭白虎的活動，理由是白虎開口傷人，故為求平安而拜祭之，蛇蟲出來也對人不利、影響人的際遇，也將小人一併打走也。

在香港，有些廟宇也會在驚蟄日為善信作打小人法事，港島鵝頸橋天橋底更是打小人的集中地，很多人專程到此找人打小人。

若不想別人替自己打小人，自己也可到香燭衣紙店購買白虎、小人衣及百解一張，最理想是在一些十字路口處拜祭，先點好香燭，用肥豬肉抹白虎之嘴，冀白虎吃了肥豬肉而不傷害自己，然後將小人衣放在地上，用鞋底拍打之，一邊拍打小人，一邊說出你想打之人的名字，打完後將小人衣及百解燒化之便可。如沒有特定之人要打，只說打退小人不加害自己便可以了。

註：今年之驚蟄日是3月6日（一）。