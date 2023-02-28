蔣家旻即興歐遊玩足半個月　瘋狂打卡解「劇毒」

「反骨琪」蔣家旻近日飛歐洲，花了半個月在法國及英國深度遊。迷上劇集《Emily in Paris》的她到訪劇中取景地「打卡」留念，行李箱更放滿靚衫，實行化身模特兒日日換造型，十足參與時裝騷！

蔣家旻憑話題劇《美麗戰場》奸到出汁的演出，今年初在無綫頒獎禮摘下「最佳女配角」，由於早已有「飛躍進步女藝員」獎項在手，故她實行全力向視后寶座進發！打開事業一個新里程碑的她，近日來個即興歐洲之旅，除了是獎勵自己得獎，亦想叉足電再繼續之後的工作。

「日本通」愛上法國

家旻曾到巴黎及倫敦旅遊，不過每次都是走馬看花燈，未能盡情享受，故今次決定展開深度遊，玩足半個月才回程。她帶備多套靚衫出發，不放過任何「打卡」機會，接受本報訪問時表示：「去咗我鍾意嘅畢加索藝術館，羅浮宮9年前去過，所以今次喺外面影吓相，亦有去附近嘅大街小巷行。以前去法國太短時間，好多地方冇去過，連Shopping Mall都冇去，今次行番夠本！（有冇買名牌手袋？）都有嘅，難得去到咁遠。」她自言是劇集《Emily in Paris》的鐵粉，此行亦有去劇集取景地拍照，更愈影愈興奮，她說：「喺法國嗰陣，本來想去劇入面成日取景間餐廳，不過唔夠時間，同埋實在太遠，又要Walk in，冇得事前訂枱，所以最後無奈地放棄咗。」

她亦趁在英國逗留期間探望朋友，對方帶她四圍觀光：「有去啲以前食過嘅餐廳，又去咗西敏寺參觀，感覺好神聖，但遺憾買唔到自己最鍾意嘅《歌聲魅影》歌劇飛。」談到今次的即興之旅，她笑指全因儲下多時的積分到期：「想用咗啲積分去遠啲，本來想去意大利，但冇直航機，我係有啲怕坐長途機，最後就揀咗曾經去過但未夠深度遊嘅巴黎同倫敦，啲朋友以為我又去日本。經過今次，我偏向鍾意法國多啲，因為日本相對太容易。」