東方日報C1：謝安琪林家謙結盟　反封殺港台

香港樂壇曾締造輝煌盛世，如今生態大逆轉，五大電子傳媒不再「馨香」。近年被無綫及港台當透明的天后謝安琪、唱作歌王林家謙及「巨聲幫」出身的許廷鏗等，被爆齊齊聯盟進行「反封殺」，拒絕向兩台派新歌，擺出高姿態不參加港台的頒獎禮，寧憑一己之力在樂壇自找生路！

港台《十大中文金曲》頒獎音樂會將於5月初舉行，多個獎項網上投票被指欠公信力，因為當今樂壇一些舉足輕重的獨立歌手都離奇地不在候選名單之上，包括曾兩度奪港台「最優秀流行女歌手大獎」的謝安琪（Kay）、人氣唱作歌王林家謙、演唱會場場爆的歌姬方皓玟、深受樂迷歡迎的許廷鏗和樂隊RubberBand（RB）。對於各個單位「名落孫山」，大會解釋稱是根據選舉機制而定。據知各歌手因應「遊戲規則」有變，主動出擊來招「反封殺」，過去一年都未有向港台派歌，拒絕參加「小圈子」頒獎禮！

不屑「小圈子遊戲」

當年《勁歌》、《十大中文金曲》頒獎禮同是樂壇年度盛事，歌手例必參與支持，即使「食白果」坐足全晚，亦覺得有份參與是種榮幸，惟時移世易，樂壇頒獎禮早就風光不再，頒獎禮各為其主，自訂不同的計分方法，被批評是「小圈子遊戲」，全因每個台都有自家力捧的歌手名單，而Kay、林家謙、許廷鏗、方皓玟及RB等獨立歌手盛傳率先遭無綫及港台擠出「自己友」名單之外，即使他們的受歡迎程度高，在樂壇亦有一定地位，但仍然被兩台「杯葛」，他們亦不想與兩台打交道，明白再沒有一台獨大，紛紛轉戰其他音樂平台搵食。

Kay在無綫已「絕迹」多年，兩年前突遭港台「冷待」，自從《離不開》奪得冠軍歌後，她再沒向兩台派過任何新歌。近年她自組工作室，除了自行製作歌曲，亦推出不少自家品牌，由服飾到生活用品都有，最近更設限定店，大受歌迷歡迎。去年她與方皓玟攜手在亞博開騷，同樣賣得滿堂紅，據知不少主辦商都力邀Kay開騷，她亦正在研究一個適當時機，不過早前她曾透露父親身體不適，今年想放慢工作腳步，主力照顧家人。

轉攻新崛起平台

除了Kay，林家謙亦被爆與港台「交惡」，對於未能躋身在投選名單上，他口說感到失望， 實則去年開始他推出過6首歌，全部都沒有派給港台，靜靜起革命作出反擊！一直我行我素的方皓玟，表明不介意被港台「封殺」，更坦白表示對港台頒獎禮沒興趣，其實她、許廷鏗及RB同樣由去年開始就再沒有派過任何新歌給港台，跟無綫的關係更是如同陌路人，早就不相往來，他們反而着重近年崛起的多個音樂平台，因為覺得順應潮流，大可重新定位，打開新的發展門路！

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：