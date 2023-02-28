被國稅廳追收稅款　李炳憲權相佑否認逃稅

近日有韓媒報道指，韓國國稅廳向藝人、運動選手、網漫作家、網紅及企圖家等84人進行稅務調查，其中52歲男星李炳憲去年被國稅廳追收逾1億韓圜（約61萬港元）的稅項。

消息指國稅廳於去年9月派出首爾地方國稅廳的人員，向李炳憲及其所屬的BH事務所進行非定期稅務調查，BH事務所是李炳憲於2006年設立的演藝經理人公司，2008年他將100%的股份賣給Kakao娛樂，現時是Kakao娛樂的子公司。

國稅廳平時會在發現有逃稅的可疑而展開調查，而今次未知是因為甚麼原因而向李炳憲追收稅金，有人猜測是與他的物業有關，他曾於2018年以個人及其法人名義買入位於首爾楊坪洞、一幢10層高的大廈，他於2021年出售該大廈，賺取約100億韓圜（約6,100萬港元）的差額。

對於被國稅廳調查，BH事務所方面否認是與逃稅有關：「李炳憲演員在30多年來都沒有與稅務有關的醜聞，追收的款項是因為處理與廣告代言費入帳的時期差異、演員自費發給職員的獎金時有關的金額時會計上出錯。」

而男星權相佑亦被爆曾於2020年被國稅廳調查，被追收約10億韓圜（約610萬港元）的款項，事務所其後向韓媒表示：「國稅廳方面要求我們申辯盈虧的歸屬期，我們發現部分歸屬期有差異，所以主動補交稅項，絕對不是漏交或逃避繳交稅款。」