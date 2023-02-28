跟營養師貼士　水腫Bye Bye

在乍暖還寒又潮濕的春日，最易有水腫問題！最慘是一旦出現水腫，視覺上就似胖了一圈，就算節食也難減。而且過分水腫可能是身體發出警號，所以為健康着想，不要再掉以輕心！德善健康管理註冊營養師盧君渟（Sharon）拆解種種有關水腫的迷思，同時教大家從正確飲食入手，跟水腫講Bye Bye！

水腫知多啲

坊間有很多測試水腫的方法，但大家又知道水腫是如何形成？Sharon說：「水腫是指多餘的水分或液體積聚在組織間而難以排出，導致全身或局部腫脹的臨床症狀。造成水腫的原因眾多，包括疾病（腎衰竭、心臟衰竭、肝硬化）、飲食和生活習慣、超重或肥胖、藥物副作用、賀爾蒙變化、懷孕及過敏等。」

此外，季節也是引起水腫的原因之一，尤其是多雨潮濕的春天，水分更容易滯留在體內，形成水腫現象。水腫更會影響健康，Sharon解釋：「當體內的水分偏高時，血溶量就會增加，血管壁內的壓力因而升高，導致血壓上升，加重心臟負荷。血壓過高亦會傷害腎臟的血管，使血管變得狹窄、硬化，影響腎臟正常運作，造成慢性腎病。」

飲水至唔腫

不少人認為飲水太多會增加身體水腫的情況，Sharon指出這是謬誤！事實上，飲水反而有助紓緩水腫情況。事關水分可稀釋血鈉濃度，而且可加快鈉質排出。相反，水分攝取不足，身體會自然「鎖水」，使水腫問題更加嚴重。不過，大家需要留意，千萬不要一口氣飲大量清水，每次飲水量應限制在150~200毫升以內。

由吃入手作出改善

不想受水腫困擾，就必先從飲食入手。Sharon表示若身體呈現水腫狀態，可透過補充鉀質、鎂質、維他命B6來改善。

1.鉀質：能促進體內多餘的鈉質排出，有效預防水腫發生。許多蔬果都含有鉀質，當中以菇類、深綠色蔬菜、根莖類蔬菜、乾豆類、火龍果、香蕉、牛油果的含鉀量較為豐富。

2.鎂質：人體不可或缺的礦物質之一，但人體無法自行合成製造，需從飲食吸收。研究顯示，每日攝取200毫克鎂質補充品，對於緩和經期前引起的水腫很有幫助。鎂質含量較高的食物包括堅果、南瓜籽、奇亞籽、綠葉蔬菜、乾豆類和黑朱古力等。

3.維他命B6：屬水溶性維他命，主要作用在調節體液平衡，因此有助紓緩水腫。瘦肉類、雞肉、全穀物類（糙米和紅米）、開心果皆是富含維他命B6的食物，建議可藉由食物攝取所需分量。

少吃高鈉及精製食物

營養師提醒大家，日常飲食中若攝取過量鈉質，會抑制水分的排出，同時促使水分積存在細胞空隙間，帶來水腫問題，長遠甚至會增加罹患高血壓、心臟病、中風的風險。但一般的醃製或加工食品、調味料、運動飲品等，均屬於高鈉食物，少食為妙。如要食用就要控制食量，每天攝取量不能超過一平茶匙鹽或2,000毫克。

除鈉質外，吃過多白麵包、餅乾、蛋糕等精緻碳水化合物，也容易引起水腫。由於精緻碳水化合物通常膳食纖維含量較低，進食後會令血糖急速飆升及釋放大量胰島素。當胰島素處於高水平下，腎臟就會再吸收鈉質，繼而提升血鈉濃度，造成水腫。

DIY特飲幫到手

除了由吃入手，以下兩款DIY飲品也能助你趕走水腫！

1.奇亞籽椰青水特飲（1人分量）

材料：奇亞籽1茶匙、純椰青水250毫升、新鮮檸檬汁1茶匙、新鮮薄荷葉4~5片。

做法：先將薄荷葉切碎，再加入椰青水、檸檬汁及奇亞籽，然後放入雪櫃冷藏1~2小時。

功效：椰青水含豐富鉀質，每杯（250毫升）含多達600毫克鉀質。營養師建議用原個椰青或無添加糖分的包裝椰青水，以減少糖分吸收。不過患有腎病或心臟病人士不宜食用鉀質含量較高食物，否則容易導致心律不正。

2.紅菜頭奇異果汁（1人分量）

材料：紅菜頭半個、奇異果1個、清水150亳升。

做法：將去皮切粒的紅菜頭及奇異果放入攪拌機，再加入清水打成果汁。

功效：紅菜頭和奇異果均含豐富鉀質和膳食纖維，不僅有效改善水腫，還可預防及紓緩便秘。紅菜頭亦富含鐵質，配搭含豐富維他命C的奇異果，不但可提升吸收率，而且對預防貧血有明顯效用。

3日餐單擺脫「腫裁」稱號

Sharon更制定了一份美味又有營養的消水腫餐單給大家去水腫，甩走「腫裁」稱號。

第1天

早餐：菠菜蘑菇蛋白奄列配低脂牛奶

午餐：羽衣甘藍炒牛肉配紅米飯

下午茶：香蕉

晚餐：番茄粟米薯仔紅腰豆湯

第2天

早餐：牛油果雞蛋三文治配無糖豆漿

午餐：南瓜雞肉藜麥沙律

下午茶：火龍果

晚餐：蘆筍木耳炒魚鬆配糙米飯

第3天

早餐：杏仁豆漿麥皮

午餐：西芹吞拿魚焗薯

下午茶：哈蜜瓜

晚餐：三文魚意粉配西蘭花

同場加映：最美反派林智妍 全靠飲花茶消水腫

人氣韓劇《黑暗榮耀2》快要開播，劇中飾演惡女一角的林智妍，憑着精湛演技與姣好外貌吸引了大批粉絲。其實一直擁有好身材的她，也曾深受水腫問題困擾。她也承認臉和身體較易水腫，所以平日會盡量避開過鹹及刺激性食物，也會用芙蓉花茶代替飲用水，因其利尿去水腫功效，對排走身體毒素甚有幫助。