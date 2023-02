酒吧餐廳有新嘢　與閨密好友飲飲食食

同三五知己或好友閨密飲嘢兼開餐,酒吧餐廳絕對是不二之選,今次有兩間酒吧餐不若而同推出新Menu,一間加入創意中式菜餚,另一間就有名廚坐鎮,各有驚喜!

創意玩味元素

以40年代做主題的隱世餐廳兼酒吧Foxglove最近就推出全新菜單及雞尾酒單,6道混合創意中式菜餚,包括麻辣小籠包、孜然羊肉卷、黃金水煮魚和龍蝦燒賣,還有法蘭克燉牛仔骨和無花果黑醋甜酸骨。當中的法蘭克燉牛仔骨肉質軟嫩,入口幼滑,配上甜中帶鹹的沙嗲海鮮醬,惹味誘人。於即日至12月31日期間逢星期一下午5時至9時半單點菜式,可享晚餐單點菜式半價優惠。酒吧經理Saheb Ambekar亦以音樂傳奇人物為靈感設計了全新精選雞尾酒單,包括啟發自梅艷芳的Smoky and Sultry、源自Shreya Goshal的Queen of Melody、啟發自Prince的Purple Rain及源自Elvis Presley的Jailhouse Rock;以及以傑出女性來命名的歡樂時光雞尾酒,分別是Maggie Bailey、Ada Coleman、Ella Fitzgerald和Jane Goodal。啟發自Shreya Ghoshal的Queen of Melody就用上開心果浸漬PLANTATION黑冧酒、杧果漿、椰子、玫瑰水、藏紅花及自家製乳酪酒等調製成金黃誘人又散發濃濃果香的特色雞尾酒。由即日起逢星期一的下午5時至晚上11時、星期二至星期五下午5時至晚上7時、星期六下午6時至8時,大家可以HK$80細味精緻時尚的調酒。

意式鄉村家常菜

屬於JIA Group旗下的意大利餐廳及酒吧RAMATO,菜單由中環著名高級意大利餐廳ESTRO總廚Antimo Maria Merone設計,主打意大利鄉村家常風味,去年中開業旋即入選米芝蓮,即日起至7月,餐廳推出全新的意大利周日烤肉主題周日早午餐菜單,並為主餐牌添加多道新菜式。全新主題早午餐Arrosto All'Italiana加入多款酒吧經典美食,好似無限量供應開胃菜的意大利凍肉、香煎吞拿魚配Borlotti紅點豆、Eliche意大利麵配慢煮牛肉和焦糖洋葱,主菜有3道經典烤肉菜式,包括自製意大利脆皮烤豬肉卷、羊腿和烤牛肉,再搭配烤蔬菜,分量十足又滋味,甜品是Like Grandma Makes It的蘋蘋果蛋糕。至於全新單點菜式則包括西西里紅蝦韃靼配番茄精‧刺山柑葉及橄欖油和檸檬皮、意式生牛肉薄片配山羊奶酪醬‧甜菜根和意大利葡萄黑醋珍珠,還有4款自製的意大利麵,好似慢煮牛肉和甜焦糖Montoro洋葱炮製的Eliche Pasta Genovese、Ricotta青豆意大利雲吞等。全新設計的主菜更適合大班朋友分享,包括燒烤拼盤海鮮、意大利香腸、蒸紅鯛魚和Branzino al Forno(蒸海鱸魚)等。