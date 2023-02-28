吳亦凡翻身有望？都美竹閨蜜出庭怒揭致命真相

內地男星吳亦凡去年因強姦罪及聚罪淫亂罪罪成，被判有期徒刑13年，服刑後驅逐出境。案件現進入二審階段，吳亦凡方就搵嚟關鍵證人，意圖透過踢爆都美竹真面目，從而逆轉案件博翻身，而呢位關鍵證人更係都美竹昔日至親閨蜜、網紅李恩！

2021年時，都美竹公開連環指控吳亦凡酒店選妃、涉嫌誘姦未成年女性等相關性醜聞，最終吳亦凡因相關人證、物證等被判有罪入獄。不過2年後嘅今日，李恩「還原」都美竹同吳亦凡飲酒當晚嘅全過程，強調係都美竹不願離席，而非遭到逼迫。當初美竹當初強調自己係被吳亦凡嘅工作人員「連拐帶騙」送入房，不過由李恩口中所指嘅「事情真相」，反而係都美竹不顧旁人勸阻「執意要留下」，指都美竹「被拐帶進房是假的」，甚至仲喺第二日大肆炫耀自己同吳亦凡之間嘅戀愛關係，更收取吳亦凡3萬2千蚊人仔（約36,194元港幣）置裝費。針對這次出庭作證，李恩強調吳亦凡確實該為自己嘅錯誤負起責任，但都美竹同樣該為滿口謊言付出代價，更晒出二審調查書。

隨時由受害人、指證人反變被告作假證供嘅都美竹，今日（28日）就繼續強調自己未收取一分賠償，亦未有寫諒解書等，佢仲指李恩冇資格作為證人出庭，自己未曾於一審及判決書上見過對方證人證言，但卻未提及二審調查。