張振朗無懼受傷打到飛起　大爆劉穎鏇博晒老命

藝人張振朗、郭柏妍、丁子朗、麥詩晴和郭子豪等今早（28日）為無綫新劇《奪命提示》於油麻地街頭開工，振朗在場大顯身手制服刀手，反觀郭子豪飛腿踢賊人時，因姿勢問題連續拍了15 take之多。振朗稱今次是頗多動作場面，所以要保持運動，笑言仲打到都想打，早前拍戲被座地燈撞爆眉骨的位置仍貼上除疤貼，表示要貼足3個月，透露休息了個多月，傷口無腫起屬好小事，又稱看過文偉鴻監制的《城寨英雄》覺得拍得好靚，故對此劇好期待。

他續指與陳山聰和劉穎鏇（Tiffany）兩位勤力演員合作得好開心：「Tiffany好犀利，佢唔識睇中文字，將劇本翻繹成拼音，好勤力博老命，辛苦過我拍打戲，我寧願打都唔寧願查字典。山聰就凌晨6點去跑步，個個好畀心機，好開心。」提到明起將撤銷口罩令，振朗表示開心，因習慣了健身時戴口罩及家有小孩，故會繼續戴罩，但最緊要是個個有得去旅行，問到女友楊偲泳由日本旅行返港未？他笑笑口：「問錯咗問題添！」稱女友已回港，對於女友有份參演的電影收過億票房，覺得作為演員一定開心，問他如何為女友慶祝？他笑說：「拍埋套戲先。」