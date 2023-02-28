東冲有料到：布吉旅遊新玩法

隨着泰港兩地正常通關，現在已恢復了香港直飛布吉的航班。

前往當地的旅客，一般最短也會選擇5日4夜的旅程，4晚的住宿是否需要天天都住在沙灘旁邊望海呢？新的玩法是部分日子住在海灘旁邊的Resort，也花一些日數住在布吉的Old Town！

後者雖然沒有海灘，卻充滿了葡國色彩，到處都可到樓高兩層的百年房屋，大多保養得宜，有些改建為民宿旅館，亦有餐廳及Cafe，各適其適。而且逢周日更有雲集了大量攤檔的Walking Street，讓大家吃及買個痛快。

為了拍攝旅遊節目，我最近再次前往當地。基本上每次到訪布吉，前往Old Town可謂指定動作，因為例必會發現新事物及新店舖，尤其經歷了三年的疫情，新舊交替特別明顯。這次便有國際時裝品牌將當地的百年古宅改建為咖啡店，亦有出租泰古人服裝並為你拍照的Studio，還有到處都是花的「發花癲」餐廳咖啡店、賣手信專門店，甚至讓你了解泰國及葡國文化的小型博物館等，新事物多得令人目不暇給。唯一缺點是這裏沒有篤篤車及的士，出入較遠地方要靠Call車App或包車。不過布吉Old Town卻讓你體驗不一樣的風情，無論日夜都不會悶，尤其喜歡影相的朋友，每間餐廳及咖啡店都是打卡勝地，絕對讓你拍個不亦樂乎，所以不要錯過布吉Old Town這個地方！

胡慧冲