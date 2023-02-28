林依晨復出片酬全台最高　許瑋甯邱澤隨時合體搶Fo

台灣「零負評女神」林依晨最近產後復出，睽違12年拍攝新劇《不夠善良的我們》。據悉林依晨過去的片酬，一集90分鐘領40萬，成為台灣片酬最高的演員。製作公司為了請她復出演出，不惜向電視台提出上調製作費的要求，且保證按照勞基法工時工作。每拍四小時要休息半小時、每日工時不得超過12小時。

林依晨曾表示當年動完腦瘤手術後，身體狀況無法適應，不過時隔12年，台灣影視圈制度已有進步，也開始注重合理工時。

新劇由徐譽庭編導，當年她與徐譽庭曾因《我可能不會愛你》分別拿下視后及編劇獎，二度合作自然有安全感。徐譽庭在《不夠善良的我們》為林依晨量身打造角色，讓她突破以往角色，飾演一個成功奪愛的第三者，角色經歷十二年的成長，是個有九歲兒子的人妻，情節中不僅有多場床戲，並且遊走於善與慾之間，充滿人性的角色。

而《不夠善良的我們》卡司陣容令人眼前一亮，林依晨與許瑋甯、賀軍翔主演。但其實原先賀軍翔角色是相中由邱澤來演，希望促成邱澤、許瑋甯這對高流量夫妻再度合作，讓這部戲更具話題度，但邱澤因不想模糊焦點而婉拒，目前製作方仍不放棄合作的可能，希望找他客串演出。