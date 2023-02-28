廉政狙擊︱陳楨怡慘遭高鈞賢SM　五花大綁吊足一個鐘

藝人黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、黃智雯等領銜主演的無綫劇《廉政狙擊》正在熱播，昨晚（27日）一集，王浩信飾演的韋Sir帶領手下潛伏派對，調查酒店賣淫案，莊慕雪（陳楨怡Celina飾）因信錯人捲入其中，她得悉自己身陷險境，即向韋Sir發短訊求救，大為緊張的韋Sir根據手下提供線索鎖定目標酒店，在千鈞一髮間尋獲她，可惜她已慘遭狼爪，送往醫院後受驚至不似人形，並因留有陰影情緒失控崩潰，至於虐待她的卓日升（高鈞賢Matthew飾），則因有人通風報信提前離開了案發現場。

Celina遭Matthew虐待一幕極盡視覺震撼，她受訪時透露拍攝過程相當專業，劇組更找來「綑綁專家」在現場輔助拍攝：「每個結喺邊個位都好講究，我個姿勢要雙手綁喺後面然後要單腳企，再成個人凌空吊喺支架上面，包括頭髮都要綁埋喺繩上面，變相個頭其實郁唔到。同埋身上面啲繩因為好緊，所以基本上係郁唔到，只能間中Hold住落地面休息，綁完皮膚係會有好深嘅麻繩印。導演好好，每隔15分鐘都會問我O唔Ok。」被凌空吊了一小時的Celina指拍攝最考平衡力：「因為雙手被綁住，又要離地吊起，重心好易向前傾，咁就好易會扯到啲頭髮。」為了將角色驚恐狀態演繹到位，她之前亦下了不少工夫：「睇咗好多恐怖片同虐打題材嘅戲攞靈感，睇吓人哋點樣去表達好驚嘅情緒，我喺屋企基本上長時間拎住劇本，因為現場會緊張，所以要好熟對白。」談到首次拍劇即與視帝王浩信對戲，Celina坦言緊張，並謂了解角色後確實有感到壓力：「因為我之前冇拍劇經驗，同埋個角色都有難度，有好多情緒，又特別多喊戲，我本身又唔係咁易喊嘅人。」

Matthew則透露當初看到劇本有虐待場口時，確實「唔知點」：「但接咗角色就要完全投入，事前都會就場口同對手做溝通，嗰晚Celina好辛苦，因為綁咗成晚仲要通宵咁拍。其實我一直都想做啲自己未接觸過嘅角色，今次另一個特別嘅地方，係終於第一次同吳卓羲合作拍劇。」