胡鴻鈞認已離巢星夢　拒再同吳業坤合唱

歌手胡鴻鈞（Hubert）與吳業坤今午（28日）錄影《勁歌金曲》，宣傳劇集《廉政狙擊》片尾曲《友共情》。今次是二人相識十餘年首次合作，甫見面即「一哥嚟一哥去」互笠高帽，最終Hubert打破緘默，承認已離巢星夢！

對於名正言順坐上「一哥」之位，吳業坤說：「一唔一哥冇所謂，最緊要唱歌唱得開心。」Hubert接口：「我從來都唔係『一哥』，相信吳業坤都唔想咁樣被標籤，因為真係好大壓力，總之唱好自己嘅歌，做好本分已經足夠。」

問到Hubert未來狀況，他說：「都係交畀邵氏（經理人公司）幫我傾。（好多唱片公司向你招手？）聽講幾家咁。（你有乜條件？）唔想再同吳業坤合唱，想畀歌迷多啲新鮮感，作多啲新嘅嘗試。（你哋剛首次合作喎。）因為《友共情》嘅版稅好貴，做人唔好太貪心嘛。」吳業坤則表示：「版稅都要6位數，公司咁貴都肯買嚟畀我哋合唱，好滿足嘞。」

談到新歌《百二歲》成績不俗，吳業坤大表高興。記者打趣問可考慮與有份參與MV拍攝的日籍太太推出合唱版？他即說：「佢五音不全，唔好嘥啲時間喺冇回報嘅事上。佢都係賣樣，唱歌留番畀我。」Hubert則指吳業坤夫妻恩愛，一起出去吃飯時，女方一直在旁照顧老公，吳業坤冧爆說：「今日嘅衫都係佢幫我準備其他燙。（有好消息做爸爸未？）暫時未，唔想咁快住，慢慢嚟！」