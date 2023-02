名模樂基兒日前在社交網上載啜爆囝囝的黑白相,母子情滿瀉,似活在幸福中,不過其留言卻寫:「Time is precious when you co-parent。(寶貴的時間是當你是共同撫養時)。」其中一個「co-parent」有「單親」的意思,即惹來網民猜測她是否和第二任美食大亨老公Ian結束6年婚姻關係,現已回復單身,「暗示」再一次離婚。對此,東網致電樂基兒,但至今仍未回復。

網民又發現她突然關閉留言,似乎在避靜中,而翻查其社交網,發現前一天,留言功能還是開放,而她最後一次和Ian同框照,則是去年12月底,她跟Ian及囝囝到峇里島典度聖誕節開派對,不過未見兩夫婦有親蜜互動。

而去年4月,她和Ian為兒子慶祝3歲生日,當時一家三口表現開心,她還留言:「媽媽跟你爸爸非常愛你,我們會盡力成為最好的父母。」到今年情人節,她沒有晒夫妻合照,只公開自拍照。