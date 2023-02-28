吳秀波絕迹5年再登熱搜　長子驚爆疑家暴女友

內地著名演員吳秀波2018年爆出背妻偷食，而被列為「劣迹藝人」遭全面封殺，絕迹多年的他近日突然登上熱搜，全因其兒子捲入桃色風波，再引來網民熱議。今日（28日）有網友自稱是吳秀波長子吳瀚女友，發長文控訴遭對方家暴，指在去年1月相識後交往，拍拖只有短短5個月，期間男方頻繁動手打人，甚至會出言侮辱她與家人。

她又憶述指吳瀚第一次動手是在去年5月20日，只為了外賣小事便不滿出手：「那天我們爭執的原因僅僅因為吃了甚麼外賣，他就情緒失控失去理智扇了我一巴掌。被打後我整個人懵 了，甚至一時間都沒意識到我的整個嘴裏都是血，他看到了，他聽到我求饒了但他好像很享受，他像個獨子一樣衝我喊，最後我哭着求他，不停的道歉，整個人快喘不過氣的時候，他不知道是出於害怕了還是心疼我終於停止了。後來我才明白，他怎麼可能是心疼我呢！事後他完全沒有一絲歉意，甚至告訴我『女人不聽話就是要收拾』。」

她續指隔不到兩個月再被對方家暴，整個臉被打歪，導致嘴角全是血，更有一星期沒辦法張嘴吃東西，但對方依然未有罷休，令她終於清醒決意離開：「原來這半年我愛着的人是個魔鬼，是個暴力傾向且不能控制自己行為的人，是一個會家暴、出軌、擅長欺騙的瘋子。」雖然2人已經分手，但仍存有陰影，睡覺都不敢關燈，一幕幕的恐怖畫面仍在腦海纏擾：「他指着罵我『婊子』、『賤人』的畫面依然會在夢裏出現。」