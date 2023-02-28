麥克華堡向亞裔頒獎引爭議　曾種族襲擊越南人

51歲美國男星麥克華堡（Mark Wahlberg）於前日舉行的《演員工會獎》擔任「最佳群體演出」頒獎嘉賓，結果由亞裔為主、包括楊紫瓊與關繼威的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）班底奪得。事後麥克還與94歲的吳漢章（James Hong）合照，上載社文網站，形容對方是「傳奇」。不過網友挖出麥克少年時犯下種族襲擊的案底，批評大會安排失當！有網友留言表示：「點解你哋畀麥克華堡犯過針對少數族裔嘅罪行後，頒獎畀一個主要係亞裔嘅班底……但又因為韋史密夫輕輕一摑就禁止佢出席？」

麥克15歲時，曾追趕3名黑人孩童，向他們擲石並大叫種族歧視字眼：「殺死黑X！殺死黑X！」麥克被民事索償，其後庭外和解。到16歲時，他同1日內先後襲擊2名越南裔美國男子，向第1人辱罵：「越南XXX」，並用木棍將他毆打至昏迷。之後他拳擊第2人的眼睛，事後指他將對方一隻眼睛打盲。警方拘捕他後，落案起訴他企圖謀殺，他求情認罪指自己當時受毒品影響，變成較輕的襲擊罪，被判監2年，但最後坐了45日便放監。不過，眼睛被打的越南男子受訪時，自言不是被麥克打盲，而是在越戰中失去一隻眼睛。